Başörtülü pozu gündem oldu!

Sevgilisi Tolga Mendi ile birlikte umreye giden Damla Can'ın başörtülü pozlarına beğeni yağdı.

Ekleme: 6.10.2025 - 17:28 Güncelleme: 6.10.2025 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
Survivor yarışmacısıyla ünlenen daha sonra Survivor Panorama programında yorumculuk yapan Damla Can, son paylaşımıyla sosyal medyada adından söz ettirdi.

"ALLAH KABUL ETSİN"

Sevgilisi Tolga Mendi ile umreye giden Damla Can, sosyal medya hesabından Kabe’de çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak “Allah herkesin kalbinden geçen tüm duaları kabul etsin.” notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri, Damla Can’ın başörtülü halini görünce tanımakta zorlandı.

Damla Can’ın umre paylaşımına “Ne güzel bir karar, Allah kabul etsin.” yorumları yağdı.

Bazı takipçiler "Evli olması gerekirdi", "Sevgiliyle umreye gitmek." yorumlarında bulundu.

