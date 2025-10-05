Lizge Cömert'in Yaşı Şaşırttı!

Çarpıntı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolleri paylaşan Lizge Cömert, 4 Ekim'de yeni yaşını kutladı. Sosyal medyada sık sık gündeme gelen Lizge Cömert kaç yaşında?Daha önceki bir röportajında internette doğum tarihinin yanlış yazıldığı ifade eden Lizge Cömert, 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 24 yaşını kutlayan güzel oyuncu sosyal medya pozlarıyla da beğeni topladı.