Kim Kardashian'ın Yeni İmajı!

Paris Moda Haftası’nda boy gösteren Kim Kardashian, annesi Kris Jenner’ın imza saç kesiminden ilham aldığı yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 5.10.2025 - 09:50 Güncelleme: 5.10.2025 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü reality yıldızı Kim Kardashian, Paris Moda Haftası’nda yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. 44 yaşındaki güzel yıldız, 69 yaşındaki annesi Kris Jenner’ın kısa saç stilinden ilham alarak adeta onun gençlik haline dönüştü.

Kim Kardashian'ın Yeni İmajı!

Instagram hesabından paylaştığı ışıltılı pozlara “PARIS PIXIE” notunu düşen Kim Kardashian, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Siyah straplez Alaïa elbisesi ve kürk detaylı ceketiyle kamera karşısına geçen yıldız, zarafetiyle göz kamaştırdı.

Takipçileri, Kim’in yeni saç modelini görünce annesi Kris’e olan benzerliğini fark etmeden edemedi. Bir kullanıcı “Kris Jenner, sen misin?” derken, bir diğeri “Kris!!!” yorumunu yaptı.

Hatta Kris Jenner bile paylaşıma kendi GIF’iyle yanıt verdi ve sosyal medyada gündem oldu.

Kim Kardashian’ın makyajını ünlü makyaj sanatçısı Raoul, saç stilini ise uzun yıllardır birlikte çalıştığı Chris Appleton üstlendi. Ünlü isim, görünümünü Repossi marka küpeler ve Amina Muaddi imzalı topuklularla tamamladı.
