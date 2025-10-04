Yeşilçam'ın emektar ismi hayatını kaybetti

60'tan fazla filmde rol alarak gönüllerde taht kuran Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Recep Bülbülses, 60 yaşında hayatını kaybetti.Mardin doğumlu oyuncu, uzun süredir astım ve nefes darlığı gibi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.Dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırılan Bülbülses, solunum yetmezliği nedeniyle tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Cenazesi bugün İstanbul Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak ve Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek.Bülbülses, kariyerine 1983 yılında 'Kardeşim Benim' filmiyle adım atan Bülbülses, 1980'lerden 2000'lere kadar 60'tan fazla Yeşilçam yapımında rol aldı.'Acıların Çocuğu' (1985), 'Suçlu Gençlik' (1985) ve 'Patroniçe' (1987) gibi filmlerde yardımcı oyuncu olarak izleyiciyle buluştu, dört projede başrol oynadı.Sinema kariyerinin yanı sıra müziğe yönelen sanatçı, İstanbul Unkapanı'nda albüm çalışmaları yaptı ve barlarda sahne alarak şarkılarını seslendirdi.Son yıllarda maddi zorluklar ve sağlık problemleriyle gündeme gelen Bülbülses, "Sokakta ölmek istemiyorum" diyerek yardım çağrısında bulunmuştu.