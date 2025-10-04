  • USD: 41,52 - 41,60
Lara’nın zor sınavı

'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Lara, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla hayranlarını üzmüştü. Instagram’daki paylaşımında beyninde bir kitle tespit edildiğini duyuran Lara, bu zorlu süreçte takipçilerinden dua istemişti.

Ekleme: 4.10.2025 - 14:47 Güncelleme: 4.10.2025 - 14:48
Beyninde kitle tespit edilen ünlü şarkıcı Lara, sağlık durumu nedeniyle hayranlarını endişelendirmişti. O dönemde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağı. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum.”

KİTLE İYİ HUYLU ÇIKTI
Lara'dan kısa süre sonra sevindiren bir haber geldi. Yapılan kontrollerin ardından beynindeki kitlenin iyi huylu olduğu belirlendi.

Lara’nın zor sınavı

13 KİLO VERMİŞ
Ünlü şarkıcı, katıldığı bir açılış töreninde sağlık durumu hakkında yeni bilgiler verdi. Tedavi sürecinin hala sürdüğünü belirten isim, bu süreçte ciddi kilo kaybı yaşadığını ifade etti. Şu ana kadar 12-13 kilo verdiğini söyleyen şarkıcı, son 4-5 gün içerisinde ise 2 kilo daha kaybettiğini dile getirdi:

“Sürecimiz halen devam ediyor. İlaçlarımı kullanmaya devam ediyorum. Şu ana kadar 12-13 kilo verdim. Sadece 4-5 gün içerisinde 2 kilo daha kaybettim. Ama en önemlisi sağlık. Sağlık her şeyden önemli.”

DESTEK MESAJI YAĞDI
Lara'nın açıklamaları, hayranlarından destek mesajlarının yağmasına neden olurken, şarkıcının güçlü duruşu ve pozitif mesajları da takdir topladı.
Meteoroloji Uyardı! Bu Pazar Hava Nasıl?

Dünyanın her yerine 1 saate teslimat! Uzaydan kargo dönemi başlıyor

Aktivistler İstanbul'a vardı! İsrail yasa dışı şekilde alıkoymuştu

500 Milyar Dolar Servete Ulaştı!

2020'Den Bu Yana İlk Kez!

XR Başlığı Geliyor!

