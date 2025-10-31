  • USD: 41,89 - 41,97
  • EURO: 48,46 - 48,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Velayet davasında karar belli oldu

Oyuncu Deniz Uğur Gülener’in ikiz çocuklarının velayeti için gazeteci Reha Muhtar’a açtığı davada karar açıklandı. Mahkeme çocukların velayetinin anne Deniz Uğur Gülener’e verilmesine karar verdi.

Ekleme: 31.10.2025 - 17:30 Güncelleme: 31.10.2025 - 17:34 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Deniz Uğur Gülener'in boşandığı eşi Reha Muhtar'a çocukları P.D.M. ile M.D.M'nin velayetleri için açtığı davada karar açıklandı.

İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Reha Muhtar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma basına ve izleyiciye kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kararını açıklayan mahkeme, Deniz Uğur Gülener'in çocuklarının velayetini almak için açtığı davayı kabul etti. İki çocuğun velayeti de anne Deniz Uğur Gülener'e verildi. Kararda Reha Muhtar'ın her ayın 1'inci ve 3'üncü haftası Cumartesi günü saat 10.00'dan aynı günün akşamı saat 18.00'e kadar ve babalar günü saat 10.00'dan 18.00'e kadar olmak çocuklarını görmesine izin verildi.

Velayet davasında karar belli oldu

'HER GÖREVİMİ YAPTIM'

Davaya ilişkin açıklamada bulunan Reha Muhtar baba olarak her görevini yaptığını söyleyerek, 'Bütün özel okullardaki aidatlarını yatırdım. Her görevimi yaptım. Bütün giderlerini karşıladım' dedi.

Velayet davasında karar belli oldu

Öte yandan, Deniz Uğur Gülener'in avukatı Feyza Altun yazılı açıklamasında, 'Müvekkilim ve ben, Reha Muhtar'ın türlü iftira, kumpas ve karalama kampanyalarına maruz kalarak yıllardır hukuk mücadelesi vermekteydik. Bugün bu mücadelenin haklı zaferi içerisindeyiz. Çocukların üstün yararı doğrultusunda velayetleri anneleri Deniz Uğur'a verilmiş olup baba ile yatılı ilişkileri kısıtlandırılmıştır. Çocuklar da müvekkilim de karardan son derece memnunlar. Adalet tecelli etmiştir' ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'dan İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine tepki: Netanyahu soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramakta
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İsrail Hamas İçin Mahkeme Kuruyor!
Kartalkaya davasında karar açıklandı! Cezalar belli oldu
Bakan Şimşek'ten güçlü ekonomi mesajı! Enflasyonda düşüş sürüyor
Türkiye'nin En Büyük Şehir Parkı Açılıyor!
Öğretmen olacaktı, çete lideri çıktı! Sahte kripto sitesiyle 100 milyon liralık dev vurgun
TÜRKİYE TURİZMDE REKORLARA DOYMUYOR! 2025 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE DE CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI
CHP'Lİ İzmir Yine Susuz!
Avrupa basınından çarpıcı itiraf! “Türkiye Avrupa için önemli bir aktör”
CHP'de yeni skandal patladı! İmamoğlu’nun danışmanı gözaltında
Yine CHP yine rüşvet! Bu kez meclis üyesi
CHP'li Başkandan Yasak Aşka Hediyeler!
ABD halkında isyan büyüyor! 'Biz İsrail'i niye bu kadar destekliyoruz'
Ozan Elektronik Paraya Kayyum!
Murat Kurum'dan 'Yüzyılın Konut Projesi' paylaşımı! Yapılacak evler tanıtıldı
Adalet Bakanı Tunç'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Türkiye tarihi bir süreçten geçiyor
Dünyaya damga vuran Türkiye: Diplomatik başarılar, kriz çözme becerisi ve büyüyen ekonomisi ile Türkiye küresel aktör haline geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti! Gündem Terörsüz Türkiye...
CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

O Uygulamadan Sevindiren Haber!

O Uygulamadan Sevindiren Haber!

Google Play Değişikliğe Gitti!

Google Play Değişikliğe Gitti!

Güney Kore'den Gelen Rapor Şok Etti!

Güney Kore'den Gelen Rapor Şok Etti!

O Cihaz İçin Yeni Uygulama Geliyor!

O Cihaz İçin Yeni Uygulama Geliyor!

O Televizyon Türkiye Pazarında!

O Televizyon Türkiye Pazarında!