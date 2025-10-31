  • USD: 41,89 - 41,97
  • EURO: 48,46 - 48,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü çiftten romantik paylaşım!

Uzun süredir aşk yaşadığı pilot Ekrem Karaçayır'la görkemli bir düğünle evlenen Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, yeni romantik karelerini Instagram'dan paylaştı.

Ekleme: 31.10.2025 - 17:16 Güncelleme: 31.10.2025 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
39 yaşındaki Eda Erol, gönlünü pilot Ekrem Karaçayır'a kaptırdı.

Nisan ayında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ekrem Karaçayır'dan evlenme teklifi alan Eda Erol muradına erdi.

Ünlü çiftten romantik paylaşım!

Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, 28 Ağustos'ta pilot sevgilisi Ekrem Karacayır ile Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

Eda Erol, bu mutlu gününde, gelinliği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Ünlü çiftten romantik paylaşım!

İkilinin, balayı için kumsalları ve denizleriyle ünlü turistik ada ülkesi Mauritius'a gittikleri ortaya çıkmıştı.

Ünlü çiftten romantik paylaşım!

Sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan çiftten yeni romantik kare geldi. Erol, eşiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafı 'Oy sevgilim' notuyla paylaştı.

Bakan Fidan'dan İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine tepki: Netanyahu soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramakta
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İsrail Hamas İçin Mahkeme Kuruyor!
Kartalkaya davasında karar açıklandı! Cezalar belli oldu
Bakan Şimşek'ten güçlü ekonomi mesajı! Enflasyonda düşüş sürüyor
Türkiye'nin En Büyük Şehir Parkı Açılıyor!
Öğretmen olacaktı, çete lideri çıktı! Sahte kripto sitesiyle 100 milyon liralık dev vurgun
TÜRKİYE TURİZMDE REKORLARA DOYMUYOR! 2025 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE DE CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI
CHP'Lİ İzmir Yine Susuz!
Avrupa basınından çarpıcı itiraf! “Türkiye Avrupa için önemli bir aktör”
CHP'de yeni skandal patladı! İmamoğlu’nun danışmanı gözaltında
Yine CHP yine rüşvet! Bu kez meclis üyesi
CHP'li Başkandan Yasak Aşka Hediyeler!
ABD halkında isyan büyüyor! 'Biz İsrail'i niye bu kadar destekliyoruz'
Ozan Elektronik Paraya Kayyum!
Murat Kurum'dan 'Yüzyılın Konut Projesi' paylaşımı! Yapılacak evler tanıtıldı
Adalet Bakanı Tunç'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Türkiye tarihi bir süreçten geçiyor
Dünyaya damga vuran Türkiye: Diplomatik başarılar, kriz çözme becerisi ve büyüyen ekonomisi ile Türkiye küresel aktör haline geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti! Gündem Terörsüz Türkiye...
CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

O Uygulamadan Sevindiren Haber!

O Uygulamadan Sevindiren Haber!

Google Play Değişikliğe Gitti!

Google Play Değişikliğe Gitti!

Güney Kore'den Gelen Rapor Şok Etti!

Güney Kore'den Gelen Rapor Şok Etti!

O Cihaz İçin Yeni Uygulama Geliyor!

O Cihaz İçin Yeni Uygulama Geliyor!

O Televizyon Türkiye Pazarında!

O Televizyon Türkiye Pazarında!