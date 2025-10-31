Ünlü çiftten romantik paylaşım!
Uzun süredir aşk yaşadığı pilot Ekrem Karaçayır'la görkemli bir düğünle evlenen Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, yeni romantik karelerini Instagram'dan paylaştı.
39 yaşındaki Eda Erol, gönlünü pilot Ekrem Karaçayır'a kaptırdı.
Nisan ayında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ekrem Karaçayır'dan evlenme teklifi alan Eda Erol muradına erdi.
Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, 28 Ağustos'ta pilot sevgilisi Ekrem Karacayır ile Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.
Eda Erol, bu mutlu gününde, gelinliği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.
İkilinin, balayı için kumsalları ve denizleriyle ünlü turistik ada ülkesi Mauritius'a gittikleri ortaya çıkmıştı.
Sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan çiftten yeni romantik kare geldi. Erol, eşiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafı 'Oy sevgilim' notuyla paylaştı.
