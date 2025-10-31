Şaşırtan Fenerbahçe Sorusu!

ATV'nin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Perşembe ve Pazar akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde bir yarışmacının 1 milyon TL değerindeki soruya kadar ulaşması, programa damga vurdu.Yarışmacının karşısına çıkan final sorusu, spor tarihine dair bilgi gerektiriyordu: "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?" Şıklarda Zeki Rıza Sporel, Faruk Ilgaz, Ziya Songülen ve Şükrü Saracoğlu yer aldı. Ancak yarışmacı, "Bu konu benim alanımın dışında, riske giremeyeceğim bir soru." diyerek doğru cevabı tahmin etmek yerine çekilme kararı aldı.Risk almamayı tercih eden yarışmacı, 500 bin TL'lik ödülle yarışmadan ayrıldı. Stüdyodaki seyirciler, bu kararı büyük alkışlarla karşıladı. Yarışmacı ise duygularını, "Bu noktaya kadar gelmek bile benim için büyük bir mutluluk." sözleriyle dile getirdi.