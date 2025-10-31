Şaşırtan Fenerbahçe Sorusu!

  • USD: 41,89 - 41,97
ATV'de Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen *"Kim Milyoner Olmak İster"*de yarışmacı, 1 milyon TL'lik soruya kadar ulaşarak büyük heyecan yarattı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ilk başkanını soran final sorusunda emin olamayan yarışmacı, 500 bin TL ödülle çekilme kararı aldı. Final sorusunun doğru yanıtı ise Ziya Songülen olarak açıklandı.

Ekleme: 31.10.2025 - 09:17 Güncelleme: 31.10.2025 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
ATV'nin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Perşembe ve Pazar akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde bir yarışmacının 1 milyon TL değerindeki soruya kadar ulaşması, programa damga vurdu.

1 MİLYONLUK SORU FENERBAHÇE ÜZERİNEYDİ

Yarışmacının karşısına çıkan final sorusu, spor tarihine dair bilgi gerektiriyordu: "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?" Şıklarda Zeki Rıza Sporel, Faruk Ilgaz, Ziya Songülen ve Şükrü Saracoğlu yer aldı. Ancak yarışmacı, "Bu konu benim alanımın dışında, riske giremeyeceğim bir soru." diyerek doğru cevabı tahmin etmek yerine çekilme kararı aldı.

YARIŞMACI 500 BİN TL İLE AYRILDI

Risk almamayı tercih eden yarışmacı, 500 bin TL'lik ödülle yarışmadan ayrıldı. Stüdyodaki seyirciler, bu kararı büyük alkışlarla karşıladı. Yarışmacı ise duygularını, "Bu noktaya kadar gelmek bile benim için büyük bir mutluluk." sözleriyle dile getirdi.
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

O Uygulamadan Sevindiren Haber!

Google Play Değişikliğe Gitti!

Güney Kore'den Gelen Rapor Şok Etti!

O Cihaz İçin Yeni Uygulama Geliyor!

O Televizyon Türkiye Pazarında!