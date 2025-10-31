Özcan Deniz eski imajına geri döndü

Yeni projesi için sakallarını ve saçlarını uzatan Özcan Deniz, hiç beğenilmiyordu. Yeni imajıyla günlerce adından söz ettiren Deniz, eski haline döndü.

Ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesini sildiğini açıklamıştı.Deniz, geçtiğimiz günlerde uzattığı sakal ve saçıyla gündem olmuştu. Proje için imajını değiştiren Deniz, günler sonra eski haline döndü.Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, eşinin son haline kayıtsız kalamadı. Ünlü şarkıcının son halini yayınlayan Samar Dadgar, "Üf. Hele kaz ayakların" yazarak gülücük ve alev emojisi koydu.