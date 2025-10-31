  • USD: 41,89 - 41,97
Muazzez Abacı hastaneye kaldırıldı!

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama, yakın dostu ve söz yazarı Seda Akay’dan geldi.

31.10.2025
KALP KRİZİ İDDİASI

Akay yaptığı paylaşımda, “Canım Abacığıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür ki artık normal odada tedavisine devam ediliyor” ifadelerini kullandı.

"KALP KRİZİ DOĞRU DEĞİL"

Menajeri Taner Budak yaptığı açıklamada: "Kalp krizi doğru değil. Kızı Saba Hanım'la kontrol amaçlı hastaneye gidiyorar, bir damarına stent takılıyor, şu anda da operasyon sonrası odasında. Çok şükür iyi" dedi.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 tarihinde Ankara’da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü’nden mezun olan Abacı, 1970’li yıllardan itibaren sahneye çıkarak Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak tanındı.

Kariyeri boyunca sayısız albüm çıkaran sanatçı, “Geceler”, “Bir Teselli Ver”, “Kalbimi Kıra Kıra” gibi unutulmaz eserlerle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Güçlü sesi, zarif sahne duruşu ve klasik üslubuyla Türk müziğinin yaşayan efsaneleri arasında gösteriliyor.

