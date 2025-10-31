  • USD: 41,89 - 41,97
Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz ayrılık...

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Sıla Türkoğlu'nun, üne kavuştuğu 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden ayrılacağı resmen kesinleşti.

Ekleme: 31.10.2025 - 17:12 Güncelleme: 31.10.2025 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
26 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, kariyeri ve aşk hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle üne kavuşan Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılacağı ortaya çıktı.

DİZİNİN YAPIMCISI DUYURDU

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, X hesabından yaptığı paylaşımla Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılacağını resmen açıkladı.

Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz ayrılık...

Turgut, Türkoğlu'nun sevenlerini üzen mesajda; ''Dizimizin değeri oyuncusu Sıla Türkoğlu 113 bölümde diziye veda edecektir. Sezon başında ayrılmak istemiş ancak ricamı kırmayarak 113 bölüme kadar devam edecektir. Kariyer yolculuğunda daha büyük başarılar kazanacağına inancım tamdır. Çok teşekkürler Sıla. Yolun açık olsun.'' ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ OYUNCUDAN AÇIKLAMA

Turgut'un mesajının ardından ünlü oyuncu da ayrılığı doğruladı.

Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz ayrılık...

Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'ne veda edeceğini şu sözlerle duyurdu:

''Sevgili Faruk Bey, bana çok güzel bir yol açtığınız için teşekkürü borç bilirim. Sevgimiz hep baki, başka nice güzel işlerde beraber olmak dileğiyle. Gece gündüz demeden emek veren bütün ekibimize de ayrıca teşekkür etmek isterim''
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

O Uygulamadan Sevindiren Haber!

Google Play Değişikliğe Gitti!

Güney Kore'den Gelen Rapor Şok Etti!

O Cihaz İçin Yeni Uygulama Geliyor!

O Televizyon Türkiye Pazarında!

