Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz ayrılık...

26 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, kariyeri ve aşk hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle üne kavuşan Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılacağı ortaya çıktı.DİZİNİN YAPIMCISI DUYURDUDizinin yapımcısı Faruk Turgut, X hesabından yaptığı paylaşımla Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılacağını resmen açıkladı.Turgut, Türkoğlu'nun sevenlerini üzen mesajda; ''Dizimizin değeri oyuncusu Sıla Türkoğlu 113 bölümde diziye veda edecektir. Sezon başında ayrılmak istemiş ancak ricamı kırmayarak 113 bölüme kadar devam edecektir. Kariyer yolculuğunda daha büyük başarılar kazanacağına inancım tamdır. Çok teşekkürler Sıla. Yolun açık olsun.'' ifadelerini kullandı.ÜNLÜ OYUNCUDAN AÇIKLAMATurgut'un mesajının ardından ünlü oyuncu da ayrılığı doğruladı.Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'ne veda edeceğini şu sözlerle duyurdu:''Sevgili Faruk Bey, bana çok güzel bir yol açtığınız için teşekkürü borç bilirim. Sevgimiz hep baki, başka nice güzel işlerde beraber olmak dileğiyle. Gece gündüz demeden emek veren bütün ekibimize de ayrıca teşekkür etmek isterim''