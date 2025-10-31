  • USD: 41,89 - 41,97
  • EURO: 48,46 - 48,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İbrahim Tatlıses'ten Oğluna Kelepçe!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik devam ediyor. Baba-oğul arasındaki sorunlar nedeniyle İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet hakkında uzaklaştırma kararı alınması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme kararıyla Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe takıldı ve babasına yaklaşmaması için elektronik takip uygulamasına hükmedildi.

Ekleme: 31.10.2025 - 09:21 Güncelleme: 31.10.2025 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Uzun süredir aralarındaki sorunları çözemeyen baba-oğul, bu kez mahkeme kararıyla gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses'ten Oğluna Kelepçe!

UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı alınması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, yapılan başvurunun ardından dikkat çeken bir karara imza attı.

AHMET TATLISES'E ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI

Mahkeme, Ahmet Tatlıses'in babasına yaklaşmaması için 'elektronik takip' uygulamasına hükmetti. Bu kapsamda Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe takıldı.

İBRAHİM TATLISES'E İZLEME CİHAZI TESLİM EDİLDİ

Kararın ardından Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses'e de elektronik izleme cihazı teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmet Tatlıses, babasına belirlenen mesafeden fazla yaklaştığında ekipler anında bilgilendirilecek.
Bakan Fidan'dan İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine tepki: Netanyahu soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramakta
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İsrail Hamas İçin Mahkeme Kuruyor!
Kartalkaya davasında karar açıklandı! Cezalar belli oldu
Bakan Şimşek'ten güçlü ekonomi mesajı! Enflasyonda düşüş sürüyor
Türkiye'nin En Büyük Şehir Parkı Açılıyor!
Öğretmen olacaktı, çete lideri çıktı! Sahte kripto sitesiyle 100 milyon liralık dev vurgun
TÜRKİYE TURİZMDE REKORLARA DOYMUYOR! 2025 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE DE CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI
CHP'Lİ İzmir Yine Susuz!
Avrupa basınından çarpıcı itiraf! “Türkiye Avrupa için önemli bir aktör”
CHP'de yeni skandal patladı! İmamoğlu’nun danışmanı gözaltında
Yine CHP yine rüşvet! Bu kez meclis üyesi
CHP'li Başkandan Yasak Aşka Hediyeler!
ABD halkında isyan büyüyor! 'Biz İsrail'i niye bu kadar destekliyoruz'
Ozan Elektronik Paraya Kayyum!
Murat Kurum'dan 'Yüzyılın Konut Projesi' paylaşımı! Yapılacak evler tanıtıldı
Adalet Bakanı Tunç'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Türkiye tarihi bir süreçten geçiyor
Dünyaya damga vuran Türkiye: Diplomatik başarılar, kriz çözme becerisi ve büyüyen ekonomisi ile Türkiye küresel aktör haline geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti! Gündem Terörsüz Türkiye...
CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

O Uygulamadan Sevindiren Haber!

O Uygulamadan Sevindiren Haber!

Google Play Değişikliğe Gitti!

Google Play Değişikliğe Gitti!

Güney Kore'den Gelen Rapor Şok Etti!

Güney Kore'den Gelen Rapor Şok Etti!

O Cihaz İçin Yeni Uygulama Geliyor!

O Cihaz İçin Yeni Uygulama Geliyor!

O Televizyon Türkiye Pazarında!

O Televizyon Türkiye Pazarında!