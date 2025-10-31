İbrahim Tatlıses'ten Oğluna Kelepçe!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik devam ediyor. Baba-oğul arasındaki sorunlar nedeniyle İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet hakkında uzaklaştırma kararı alınması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme kararıyla Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe takıldı ve babasına yaklaşmaması için elektronik takip uygulamasına hükmedildi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Uzun süredir aralarındaki sorunları çözemeyen baba-oğul, bu kez mahkeme kararıyla gündeme geldi.İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı alınması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, yapılan başvurunun ardından dikkat çeken bir karara imza attı.Mahkeme, Ahmet Tatlıses'in babasına yaklaşmaması için 'elektronik takip' uygulamasına hükmetti. Bu kapsamda Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe takıldı.Kararın ardından Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses'e de elektronik izleme cihazı teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmet Tatlıses, babasına belirlenen mesafeden fazla yaklaştığında ekipler anında bilgilendirilecek.