Enis Destan ve eşi tatilde

Trabzonspor'un eski futbolcusu Enis Destan, özel hayatıyla magazin gündeminde yer almıştı.Aralık ayında Arzum Kuruçalı ile nişanlanan Destan, ailede krize neden olmuş anne Gül Destan gelinine ağır laflar söylemişti.Annesi ve nişanlısı arasında kalan Enis Destan, haziran ayında evlendi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten yeni paylaşım geldi. Baş başa keyifli bir tatil yapan Enis Destan ve Arzum Destan, romantik pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.Gül Destan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli."