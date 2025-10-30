  • USD: 41,90 - 41,98
Volkan Konak'ın eşinden duygulandıran paylaşım!

Her paylaşımında eşine olan özlemini dile getiren Selma Konak, yeni bir gönderi yayınladı. Volkan Konak'ı sevenler son paylaşımla hüzünlendi.

Ekleme: 30.10.2025 - 17:24 Güncelleme: 30.10.2025 - 17:28
Kuzeyin Oğlu olarak tanınan Volkan Konak geçtiğimiz mart ayında Kıbrıs'ta sahne aldığı esnada fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşinin ani ölümüyle yıkılan ve zor günler geçiren Selma Konak, eşini rüyada gördüğünü belirterek yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

PAYLAŞIMI ÜZDÜ

En son verdiği röportajda17 yaşından beri Volkan Konak'la olduğunu söyleyen Selma Konak, eşiyle görülmemiş bir karesini yayınlayıp altına şu notu düştü: “Kavuşmaların en ağırıdır, kaybettiklerimizi rüyada görmek”

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

O Uygulamadan Sevindiren Haber!

Google Play Değişikliğe Gitti!

Güney Kore'den Gelen Rapor Şok Etti!

O Cihaz İçin Yeni Uygulama Geliyor!

O Televizyon Türkiye Pazarında!

