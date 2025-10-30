  • USD: 41,87 - 41,95
  • EURO: 48,71 - 48,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pascal Nouma İçin Aşk İddiası!

Yasemin Yürük ile emekli futbolcu Pascal Nouma'nın arasında aşk yaşandığı öne sürüldü

Ekleme: 30.10.2025 - 10:01 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:04 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Habertürk
'Hepsi' grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük ile Beşiktaş'ın eski futbolcularından Pascal Nouma hakkında bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre; çekimleri Belçika'da devam eden 'The Traitors Türkiye' programında sürpriz bir yakınlaşma yaşandı. Programda Pascal Nouma ile Yasemin Yürük'ün çekimler sırasında birbirine yakınlaştığı ve aralarında bir aşk doğduğu öne sürüldü. Henüz iki taraftan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Pascal Nouma İçin Aşk İddiası!


Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosunda Sona Doğru!
İBB Vurguncularının Sığınağı İngiltere!
300 Milyon Dolarlık Bahis Vurgunu!
Yunanistan'da Hürjet Endişesi!
İBB Casusluk Soruşturmasında 4 Gözaltı!
Almanya Başbakanı Türkiye'den İstedi!
AKDENİZ’İN PARLAYAN YILDIZI ANTALYA’DA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BAŞLIYOR!
CHP'li Başkan İçin Etkin Pişmanlık İddiası!
Hükümetin Kapanması ABD'ye Pahalıya Mal Oldu!
Rusya'dan Barış Mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti'yi Kabul Edecek!
Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye’den Guterres’e Atatürk Barış Ödülü!
Fed kritik faiz kararını açıkladı: 25 baz puan indirim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi günde tarihi mesajlar: Terörün sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Katil İsrail katliama doymuyor! Gazze'nin kuzeyini hedef aldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın DEM heyetini kabul edecek
Mecliste Tarihi Komisyon!
İstanbul’da Cumhuriyet coşkusu! Yer gök kırmızı beyaz
Gebze’de 7 Katlı Bina Çöktü: Enkaz Altında Aynı Aileden 5 Kişi
Dakikada Bir Kişi Ölüyor!
Meteoroloji Uyardı! Sıcaklar Geri Mi Geliyor?

Meteoroloji Uyardı! Sıcaklar Geri Mi Geliyor?

Ehliyetiniz eskiyse dikkat! Son gün cuma

Ehliyetiniz eskiyse dikkat! Son gün cuma

iPhone 20 yepyeni bir deneyim sunacak! Fiziksel tuşlar kalkıyor

iPhone 20 yepyeni bir deneyim sunacak! Fiziksel tuşlar kalkıyor

O Araç Konseptiyle Dikkat Çekti!

O Araç Konseptiyle Dikkat Çekti!

O Platform Etkileşimini Artırıyor!

O Platform Etkileşimini Artırıyor!

Grafik Canavarı Oyunlar!

Grafik Canavarı Oyunlar!