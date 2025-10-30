Pascal Nouma İçin Aşk İddiası!

'Hepsi' grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük ile Beşiktaş'ın eski futbolcularından Pascal Nouma hakkında bir iddia ortaya atıldı.İddiaya göre; çekimleri Belçika'da devam eden 'The Traitors Türkiye' programında sürpriz bir yakınlaşma yaşandı. Programda Pascal Nouma ile Yasemin Yürük'ün çekimler sırasında birbirine yakınlaştığı ve aralarında bir aşk doğduğu öne sürüldü. Henüz iki taraftan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.