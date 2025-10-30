  • USD: 41,90 - 41,98
Meriç Aral ve minik oğlu Güneş'ten yeni kare

Oyuncu Meriç Aral, şu sıralar anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü isim, sevimli bebeği Güneş ile birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

Serkan Keskin ve Meriç Aral ikilisi, 6 yıllık ilişkilerinin ardından 19 Eylül 2024'te evlendi. Ünlü çifti bu mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı.

Serkan Keskin, evlilik haberini sosyal medya hesabından "Yarım saat sonra nazar değmezse evleneceğiz. Sevgilim bana evlilik teklif etti. Hemen kabul ettim. Çok acayip bir duyguydu. Balayı yapamayacağız, hemen işe başlayacağız" notuyla duyurmuştu.

Meriç Aral ve minik oğlu Güneş'ten yeni kare

Çiftin mutlu evliliği doludizgin devam ederken, Meriç Aral'ın hamile olduğu öğrenilmişti.

Meriç Aral ve minik oğlu Güneş'ten yeni kare

Güzel oyuncu bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklamıştı.

Meriç Aral ve minik oğlu Güneş'ten yeni kare

İlk çocuklarını merakla bekleyen ikili, Eylül 2025'te dünyaya gelen bebeklerine Güneş ismini vermişti.

Meriç Aral ve minik oğlu Güneş'ten yeni kare

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çiçeği burnunda anne Aral, minik oğlu Güneş'le olan yeni karesini paylaştı.

Meriç Aral ve minik oğlu Güneş'ten yeni kare


