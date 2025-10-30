  • USD: 41,90 - 41,98
  • EURO: 48,66 - 48,75
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kadir Ezildi'den Eşine Dev Hediye!

Ekranların sevilen sunucularından Kadir Ezildi, Gamze Türkmen'e aldığı arabayla yeniden gündem oldu.

Ekleme: 30.10.2025 - 15:09 Güncelleme: 30.10.2025 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
Ekranların temiz adamı Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda görkemli bir düğünle Gamze Türkmen'le evlenmişti. Temmuz ayında görkemli bir düğün yapan Ezildi, eşini altına boğmuştu. 'Takı merasimi saatlerce sürdüğü için biz düğünümüzde olamadık.' diyen Ezildi, nişanı için de 500 bin TL harcadığını söylemişti.

Kadir Ezildi'den Eşine Dev Hediye!

EŞİNİN ARABASINI KENDİ YIKIYOR

Harcadığı paralarla sık sık gündeme gelen Kadir Ezildi, son olarak eşine aldığı hediye arabayla X'te konuşuldu.

Kendisinin araç kullanamadığını belirten ünlü isim, eşine 3 milyon TL değerinde son model bir araba aldı. Yeni arabasıyla eşiyle gezmeye çıkan Ezildi'nin son model aracını yıkadığı anlar da sosyal medyada gündem oldu.
Adalet Bakanı Tunç'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Türkiye tarihi bir süreçten geçiyor
Dünyaya damga vuran Türkiye: Diplomatik başarılar, kriz çözme becerisi ve büyüyen ekonomisi ile Türkiye küresel aktör haline geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti! Gündem Terörsüz Türkiye...
CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Bakan Bolat: Türkiye-Irak ticaretinde yeni bir dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yapıyor!
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosunda Sona Doğru!
İBB Vurguncularının Sığınağı İngiltere!
300 Milyon Dolarlık Bahis Vurgunu!
Yunanistan'da Hürjet Endişesi!
İBB Casusluk Soruşturmasında 4 Gözaltı!
Almanya Başbakanı Türkiye'den İstedi!
AKDENİZ’İN PARLAYAN YILDIZI ANTALYA’DA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BAŞLIYOR!
CHP'li Başkan İçin Etkin Pişmanlık İddiası!
Hükümetin Kapanması ABD'ye Pahalıya Mal Oldu!
Rusya'dan Barış Mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti'yi Kabul Edecek!
Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye’den Guterres’e Atatürk Barış Ödülü!
Fed kritik faiz kararını açıkladı: 25 baz puan indirim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi günde tarihi mesajlar: Terörün sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

O Uygulamadan Sevindiren Haber!

O Uygulamadan Sevindiren Haber!

Google Play Değişikliğe Gitti!

Google Play Değişikliğe Gitti!

Güney Kore'den Gelen Rapor Şok Etti!

Güney Kore'den Gelen Rapor Şok Etti!

O Cihaz İçin Yeni Uygulama Geliyor!

O Cihaz İçin Yeni Uygulama Geliyor!

O Televizyon Türkiye Pazarında!

O Televizyon Türkiye Pazarında!