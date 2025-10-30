İşte Sezen Aksu'nun Son Hali!

  • USD: 41,87 - 41,95
Sırrı Süreyya Önder'in ölümüyle yıkılan ve saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu paylaştı. Yıllardır gözlerden uzak bir yaşantı süren Minik Serçe'nin son hali hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Ekleme: 30.10.2025 - 09:51 Güncelleme: 30.10.2025 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, uzun bir aradan sonra yeniden gündemde. Yakın dostu Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından saçlarını kazıtan ve 9 yıldır sahneye çıkmayan Minik Serçe'nin yeni görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

EMEL MÜFTÜOĞLU PAYLAŞTI

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Sezen Aksu, son olarak yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu'nun paylaşımıyla ortaya çıktı. Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına, 'Dinlenme molası verdik 8565327 adım yürüdükten sonra' notunu düştü.

Fotoğrafta şapka ve maske takan Sezen Aksu, sade haliyle dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, sanatçının sevenleri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Aksu, geçtiğimiz aylarda 'Paşa Gönül Şarkıları' albümüyle sevenlerine sürpriz yapmıştı. Sanatçı, seyircisi olduğu 'Uzak Şehir' dizisine bir şarkısını hediye ederek adından söz ettirdi. Dizinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın seslendirdiği şarkı, özel bir tanıtımla izleyiciyle buluştu.


