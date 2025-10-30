İşte Blues bebeğin son hali!

Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez, uzun süredir birlikte olduğu Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile 31 Temmuz 2024'te dünyaevine girmişti.Karsu, güzel haberi duyurarak bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı. İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan ünlü şarkıcı, 11 Nisan'da anne olmanın sevincini yaşamıştı.Erkek bebeği olan Karsu, 'Dokuz ay boyunca Mike'a hep şunu söyledim: ‘Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.' Ve 11 Nisan'da doğdu: Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık.' mesajını yayımlamıştı.Hollanda'da yaşayan şarkıcı Dönmez, Türkiye'de iki konser vermeye hazırlanıyor.Türk sevenleriyle buluşmak için sabırsızlanan Karsu, yolculuk öncesi uçaktan bebeği Blues ile paylaşım yaptı.