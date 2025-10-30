  • USD: 41,90 - 41,98
  • EURO: 48,66 - 48,75
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İşte Blues bebeğin son hali!

Şarkıcı Karsu Dönmez ve Mike Schrama çiftinin mutlu evliliği devam ediyor. İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan şarkıcı, uzun zaman sonra bebeği Blues ile paylaşım yaptı.

Ekleme: 30.10.2025 - 16:59 Güncelleme: 30.10.2025 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez, uzun süredir birlikte olduğu Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile 31 Temmuz 2024'te dünyaevine girmişti.

Karsu, güzel haberi duyurarak bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı. İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan ünlü şarkıcı, 11 Nisan'da anne olmanın sevincini yaşamıştı.

İşte Blues bebeğin son hali!

Erkek bebeği olan Karsu, 'Dokuz ay boyunca Mike'a hep şunu söyledim: ‘Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.' Ve 11 Nisan'da doğdu: Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık.' mesajını yayımlamıştı.

İşte Blues bebeğin son hali!

Hollanda'da yaşayan şarkıcı Dönmez, Türkiye'de iki konser vermeye hazırlanıyor.

İşte Blues bebeğin son hali!

Türk sevenleriyle buluşmak için sabırsızlanan Karsu, yolculuk öncesi uçaktan bebeği Blues ile paylaşım yaptı.

Adalet Bakanı Tunç'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Türkiye tarihi bir süreçten geçiyor
Dünyaya damga vuran Türkiye: Diplomatik başarılar, kriz çözme becerisi ve büyüyen ekonomisi ile Türkiye küresel aktör haline geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti! Gündem Terörsüz Türkiye...
CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Bakan Bolat: Türkiye-Irak ticaretinde yeni bir dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yapıyor!
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosunda Sona Doğru!
İBB Vurguncularının Sığınağı İngiltere!
300 Milyon Dolarlık Bahis Vurgunu!
Yunanistan'da Hürjet Endişesi!
İBB Casusluk Soruşturmasında 4 Gözaltı!
Almanya Başbakanı Türkiye'den İstedi!
AKDENİZ’İN PARLAYAN YILDIZI ANTALYA’DA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BAŞLIYOR!
CHP'li Başkan İçin Etkin Pişmanlık İddiası!
Hükümetin Kapanması ABD'ye Pahalıya Mal Oldu!
Rusya'dan Barış Mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti'yi Kabul Edecek!
Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye’den Guterres’e Atatürk Barış Ödülü!
Fed kritik faiz kararını açıkladı: 25 baz puan indirim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi günde tarihi mesajlar: Terörün sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

O Uygulamadan Sevindiren Haber!

O Uygulamadan Sevindiren Haber!

Google Play Değişikliğe Gitti!

Google Play Değişikliğe Gitti!

Güney Kore'den Gelen Rapor Şok Etti!

Güney Kore'den Gelen Rapor Şok Etti!

O Cihaz İçin Yeni Uygulama Geliyor!

O Cihaz İçin Yeni Uygulama Geliyor!

O Televizyon Türkiye Pazarında!

O Televizyon Türkiye Pazarında!