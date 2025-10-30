Ajda Pekkan’dan itiraf!

Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, sahne kıyafetleri ve tarzına dair samimi açıklamalarda bulundu. Kostümlerinin her aşamasında titizlikle yer aldığını söyleyen sanatçı, modayla arasındaki güçlü bağı da bir kez daha gözler önüne serdi.“Kostümlerle ilgili bir dosyam var, içinde şarkı sözleri bile var” diyen Pekkan, resimle ilgilendiğini ve çoğu zaman sahne kıyafetlerini kendisinin çizdiğini anlattı:“Model çizimleri yapıyorum. Çünkü resmi çok seviyorum ve kendi anatomimi iyi biliyorum. Nerede nasıl durmam gerektiğini, hangi açıdan düzgün görünürüm farkındayım. Bu yüzden çalıştığım tasarımcıları da biraz uğraştırıyorum. Dikiş çok önemli.”Kıyafet seçiminde özenli olduğunu belirten süperstar, “Eskiden deli gibi her gün kostüm değiştirirdim” diyerek geçmişe gönderme yaptı. Günümüzde sosyal medyanın baskısından da dert yanan Pekkan, şu sözlerle devam etti:“Artık bir gün aynı kıyafeti giydiğinizde hemen ‘Bak cimri Ajda, yine aynı kıyafeti giymiş’ diyorlar. Haftada bir kostüm değiştirmezsem hemen etiketliyorlar.”Yıllardır sahne şıklığıyla adından söz ettiren Ajda Pekkan, her zamanki zarafetiyle modaya yön vermeye devam ediyor.