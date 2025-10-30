  • USD: 41,90 - 41,98
  • EURO: 48,66 - 48,75
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ajda Pekkan’dan itiraf!

Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, sahne kostümleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pekkan, “Haftada bir kostüm değiştirmezsem ‘Cimri Ajda’ diyorlar” diyerek eleştirilere yanıt verdi.

Ekleme: 30.10.2025 - 17:19 Güncelleme: 30.10.2025 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, sahne kıyafetleri ve tarzına dair samimi açıklamalarda bulundu. Kostümlerinin her aşamasında titizlikle yer aldığını söyleyen sanatçı, modayla arasındaki güçlü bağı da bir kez daha gözler önüne serdi.

Ajda Pekkan’dan itiraf!

“Kostümlerle ilgili bir dosyam var, içinde şarkı sözleri bile var” diyen Pekkan, resimle ilgilendiğini ve çoğu zaman sahne kıyafetlerini kendisinin çizdiğini anlattı:

“Model çizimleri yapıyorum. Çünkü resmi çok seviyorum ve kendi anatomimi iyi biliyorum. Nerede nasıl durmam gerektiğini, hangi açıdan düzgün görünürüm farkındayım. Bu yüzden çalıştığım tasarımcıları da biraz uğraştırıyorum. Dikiş çok önemli.”

Ajda Pekkan’dan itiraf!

Kıyafet seçiminde özenli olduğunu belirten süperstar, “Eskiden deli gibi her gün kostüm değiştirirdim” diyerek geçmişe gönderme yaptı. Günümüzde sosyal medyanın baskısından da dert yanan Pekkan, şu sözlerle devam etti:

“Artık bir gün aynı kıyafeti giydiğinizde hemen ‘Bak cimri Ajda, yine aynı kıyafeti giymiş’ diyorlar. Haftada bir kostüm değiştirmezsem hemen etiketliyorlar.”

Ajda Pekkan’dan itiraf!

Yıllardır sahne şıklığıyla adından söz ettiren Ajda Pekkan, her zamanki zarafetiyle modaya yön vermeye devam ediyor.

Adalet Bakanı Tunç'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Türkiye tarihi bir süreçten geçiyor
Dünyaya damga vuran Türkiye: Diplomatik başarılar, kriz çözme becerisi ve büyüyen ekonomisi ile Türkiye küresel aktör haline geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti! Gündem Terörsüz Türkiye...
CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Bakan Bolat: Türkiye-Irak ticaretinde yeni bir dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yapıyor!
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosunda Sona Doğru!
İBB Vurguncularının Sığınağı İngiltere!
300 Milyon Dolarlık Bahis Vurgunu!
Yunanistan'da Hürjet Endişesi!
İBB Casusluk Soruşturmasında 4 Gözaltı!
Almanya Başbakanı Türkiye'den İstedi!
AKDENİZ’İN PARLAYAN YILDIZI ANTALYA’DA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BAŞLIYOR!
CHP'li Başkan İçin Etkin Pişmanlık İddiası!
Hükümetin Kapanması ABD'ye Pahalıya Mal Oldu!
Rusya'dan Barış Mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti'yi Kabul Edecek!
Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye’den Guterres’e Atatürk Barış Ödülü!
Fed kritik faiz kararını açıkladı: 25 baz puan indirim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi günde tarihi mesajlar: Terörün sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

O Uygulamadan Sevindiren Haber!

O Uygulamadan Sevindiren Haber!

Google Play Değişikliğe Gitti!

Google Play Değişikliğe Gitti!

Güney Kore'den Gelen Rapor Şok Etti!

Güney Kore'den Gelen Rapor Şok Etti!

O Cihaz İçin Yeni Uygulama Geliyor!

O Cihaz İçin Yeni Uygulama Geliyor!

O Televizyon Türkiye Pazarında!

O Televizyon Türkiye Pazarında!