Sezen Aksu’dan Duygulandıran Yönlendirme: “Bu Şarkıyı Kibariye Okusun”

Beyaz Magazin'in özel haberine göre Sezen Aksu, Almila'nın Mattia Ahmet Minguzzi için yazdığı ve kendisine gönderdiği şarkıya 'Bu şarkı Kibariye'ye yakışır bunu Kibariye okusun' ifadelerini kullandı.

Ekleme: 3.10.2025 - 13:29 Güncelleme: 3.10.2025 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Televizyon dünyasının sevilen magazin programı Beyaz Magazin'in özel haberine göre Almila'nın Ahmet Minguzzi için yazdığı ve kendisine gönderdiği şarkı hakkında Sezen Aksu 'Bu şarkıyı Kibariye okusun. Kibariye'ye yakışır.' dediği belirtildi.

'BU ŞARKIYI KİBARİYE OKUMALI'

Sanat dünyasında duygusal anların yaşandığı özel bir gelişme gündeme geldi. Genç yaşta hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi için Almila tarafından yazılan duygusal şarkı, usta sanatçı Sezen Aksu'ya iletildi. Şarkıyı dinleyen Sezen Aksu'nun, parçayı Kibariye'nin seslendirmesi gerektiğini söylediği öğrenildi.

Sinem Yıldız, şarkının Sezen Aksu'ya ulaştırılma sürecini ve Aksu'nun verdiği içten tepkileri şu sözlerle anlattı:

“Almila, Ahmet Minguzzi için yazdığı bu şarkıyı Sevgili Sezen Aksu'ya gönderiyor. Sezen Aksu şarkıyı, o pamuk ve muhteşem kalbiyle dinliyor. Sezen Aksu, ‘Ah, ne oldu Güllü'ye?' diyerek üzüntüsünü dile getiriyor. Ve sonra ‘Bu şarkıyı Kibariye okumalı.' diyor.”

Program yorumcusu Arto da, Sezen Aksu'nun bu yaklaşımını takdirle karşıladığını belirterek, “Bu gerçekten büyük bir haber. Sezen Aksu, bu şarkıyı kendisi de seslendirebilirdi ama hiç düşünmeden Kibariye'yi öneriyor. Bu çok asil bir davranış,” dedi.

'BU DUYGUYU EN İYİ SEN AKTARABİLİRSİN'

Sinem Yıldız, Sezen Aksu'nun önerisinden sonra sözü Kibariye'ye getirerek şöyle devam etti:

“Kibariye'ye sesleniyoruz... Sen Güllü'nün de, bizim de ablamızsın. Bu şarkı, Ahmet'in anısına, tüm kaybettiğimiz çocuklarımız için, yanan anneler için bir umut olabilir. Sen bir annesin ve anneliği zorluklarla yaşamış bir kadınsın. Bu duyguyu en iyi sen aktarabilirsin.”

Arto ise, Kibariye'nin eşi Ali'den destek çağrısında bulunarak, “Ali'ciğim, bu işi sen kurtarırsın diye düşünüyoruz. Kibariye'nin sesiyle bu şarkı bir mucizeye dönüşebilir,” ifadelerini kullandı.

Sezen Aksu'nun önerisiyle bu duygusal eser, Kibariye tarafından seslendirilirse hem Ahmet Minguzzi'nin anısı yaşatılacak hem de toplumda büyük yankı uyandırması bekleniyor.
Meteoroloji Uyardı! Bu Pazar Hava Nasıl?

Dünyanın her yerine 1 saate teslimat! Uzaydan kargo dönemi başlıyor

Aktivistler İstanbul'a vardı! İsrail yasa dışı şekilde alıkoymuştu

500 Milyar Dolar Servete Ulaştı!

2020'Den Bu Yana İlk Kez!

XR Başlığı Geliyor!

