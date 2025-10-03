  • USD: 41,52 - 41,60
  • EURO: 48,72 - 48,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Melek Mosso Boşandı!

2023 yılında evlenen Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, uzun süredir krizlerle gündeme gelen evliliklerini bitirme kararı aldı. Çift, ortak açıklama yaparak iki yıllık birlikteliklerini dostane şekilde noktaladıklarını duyurdu.

Ekleme: 3.10.2025 - 09:30 Güncelleme: 3.10.2025 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Müziğiyle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Melek Mosso, 2023 yılında evlendiği eşi Serkan Sağdıç ile yollarını ayırdı. Çiftin ilişkisi zaman zaman yaşanan krizler nedeniyle magazin gündeminin manşetlerinden düşmemişti.

Bir süredir boşanma iddialarıyla konuşulan ikili, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmeleriyle dikkat çekmişti. Bu gelişmelerin ardından beklenen haber geldi.

Melek Mosso Boşandı!

DOSTANE BİR ŞEKİLDE SONLANDIRMAYA KARAR VERDİK

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, evliliklerini bitirme kararı aldıklarını ortak bir açıklamayla duyurdu. Çift açıklamalarında şu ifadeleri kullandı, 'Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk, bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz.'

Böylece iki yıldır süren evlilik, tarafların anlaşmalı boşanma kararıyla resmen sona ermiş oldu.
İstanbul Gazze İçin Yürüdü!
MİT'ten Tarihi Siber Operasyon!
Filistin'e Destek Verdiği Gerekçesiyle Görme Engelli Vatandaşı Tutukladılar!
Gazze'yi Ne Bekliyor? Netanyahu Şaşkın...
Tek Adam Özel Adaylık Sorusuna 'Hayır' Diyemedi!
Sumud Filosu'nda İslam İle Şereflenen İtalyan!
İsrail Kontrol Edemiyorsa Satın Alıyor!
İBB'Ye Yönelik Soruşturmada Bomba İfade!
Sumud Aktivistleri Seslendi! 'İyi ki Türkiye Var!'
Osman Gökçek’ten Mansur Yavaş’a sert tepki: “Aciz başkan, apartman yöneticiliğini bile beceremezsin!”
Aktivistler İstanbul'a vardı! İsrail yasa dışı şekilde alıkoymuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert çıkış! ‘Kendi cürümleri için başkalarını suçlamasın’
Sultanbeyli'de toplu açılış ve temel atma töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Osman Gökçek’ten Mansur Yavaş’a sert tepki! “Muslukları açıyoruz, kapatıyoruz, su yok!”
İspanya F-35 alımını iptal etti! Gözler Türkiye’nin gözbebeği KAAN’da
Ömer Çelik'ten 'Gazze Baroş Planı' mesajı! 'Hamas'ın ortaya koyduğu iradeye uluslararası destek verilmeli'
Ankara’da su kesintisi krizi! 'Beceriksizliğinin sebebini tüm Ankara çekiyor vasıfsızlar'
900 milyon TL'lik vurguna darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu
Katil İsrail'den Gazze Planı hamlesi! İlk aşama için hazırlık talimatı verdiler
Zorunlu kış lastiğinde tarih değişti! Bakan Uraloğlu açıkladı
Meteoroloji Uyardı! Bu Pazar Hava Nasıl?

Meteoroloji Uyardı! Bu Pazar Hava Nasıl?

Dünyanın her yerine 1 saate teslimat! Uzaydan kargo dönemi başlıyor

Dünyanın her yerine 1 saate teslimat! Uzaydan kargo dönemi başlıyor

Aktivistler İstanbul'a vardı! İsrail yasa dışı şekilde alıkoymuştu

Aktivistler İstanbul'a vardı! İsrail yasa dışı şekilde alıkoymuştu

500 Milyar Dolar Servete Ulaştı!

500 Milyar Dolar Servete Ulaştı!

2020'Den Bu Yana İlk Kez!

2020'Den Bu Yana İlk Kez!

XR Başlığı Geliyor!

XR Başlığı Geliyor!