Melek Mosso Boşandı!

Müziğiyle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Melek Mosso, 2023 yılında evlendiği eşi Serkan Sağdıç ile yollarını ayırdı. Çiftin ilişkisi zaman zaman yaşanan krizler nedeniyle magazin gündeminin manşetlerinden düşmemişti.Bir süredir boşanma iddialarıyla konuşulan ikili, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmeleriyle dikkat çekmişti. Bu gelişmelerin ardından beklenen haber geldi.Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, evliliklerini bitirme kararı aldıklarını ortak bir açıklamayla duyurdu. Çift açıklamalarında şu ifadeleri kullandı, 'Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk, bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz.'Böylece iki yıldır süren evlilik, tarafların anlaşmalı boşanma kararıyla resmen sona ermiş oldu.