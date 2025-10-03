  • USD: 41,52 - 41,60
Icardi İle Sevgilisine Beğeni Yağdı!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in ilişkisi tam gaz devam ediyor. Çiftten İstanbul'da yeni aşk dolu paylaşım geldi.

Ekleme: 3.10.2025 - 09:45 Güncelleme: 3.10.2025 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Wanda Nara ile yaşadığı olaylarla magazin gündeminden düşmeyen Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, ayrılık sonrası sürpriz bir aşka yelken açmıştı.

32 yaşındaki ünlü futbolcu Icardi ve 33 yaşındaki model ve oyuncu sevgilisi Suarez'in aşkı devam ediyor.

Son olarak Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte rotasını Arnavutköy sırtlarına çevirmişti. Boğaz manzarasına sahip lüks villaya taşınan çiftin aylık 25 bin dolar kira ödediği ortaya çıkmıştı.

Icardi İle Sevgilisine Beğeni Yağdı!

YENİ PAYLAŞIMLAR

Yeni evlerinden sonra çift bu kez paylaşımlarıyla gündemde. 'İstanbul'da aşk' paylaşımı yapan Icardi ve Suarez kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Meteoroloji Uyardı! Bu Pazar Hava Nasıl?

Dünyanın her yerine 1 saate teslimat! Uzaydan kargo dönemi başlıyor

Aktivistler İstanbul'a vardı! İsrail yasa dışı şekilde alıkoymuştu

500 Milyar Dolar Servete Ulaştı!

2020'Den Bu Yana İlk Kez!

XR Başlığı Geliyor!

