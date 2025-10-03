Icardi İle Sevgilisine Beğeni Yağdı!

Wanda Nara ile yaşadığı olaylarla magazin gündeminden düşmeyen Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, ayrılık sonrası sürpriz bir aşka yelken açmıştı.32 yaşındaki ünlü futbolcu Icardi ve 33 yaşındaki model ve oyuncu sevgilisi Suarez'in aşkı devam ediyor.Son olarak Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte rotasını Arnavutköy sırtlarına çevirmişti. Boğaz manzarasına sahip lüks villaya taşınan çiftin aylık 25 bin dolar kira ödediği ortaya çıkmıştı.Yeni evlerinden sonra çift bu kez paylaşımlarıyla gündemde. 'İstanbul'da aşk' paylaşımı yapan Icardi ve Suarez kısa sürede binlerce beğeni aldı.