  • USD: 41,52 - 41,60
  • EURO: 48,72 - 48,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çağla Şikel Sosyal Medyada Gündem!

Fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken 46 yaşındaki ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel yine kahvaltı tabağını karşılaştırdı. Oğlunun ve kendisinin kahvaltısına yer veren Çağla Şıkel sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 3.10.2025 - 09:39 Güncelleme: 3.10.2025 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, fit fiziğiyle de dikkat çekmeye devam ediyor.

Formunu koruyan Şıkel, geçtiğimiz aylarda paylaştığı kahvaltı tabağıyla çok konuşulmuştu.

Kuruyemişler ve bazı takviye edici ilaçlardan oluşan bu kahvaltı, sosyal medyada şaşkınlık yaratmıştı.

Çağla Şikel Sosyal Medyada Gündem!

BU KEZ OĞLUYLA KARŞILAŞTIRDI

Kahvaltıda yine kuruyemişlerden vazgeçmeye ünlü isim bu kez oğlu Kuzey ile tabaklarını karşılaştırdı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

Çağla Şikel Sosyal Medyada Gündem!

İstanbul Gazze İçin Yürüdü!
MİT'ten Tarihi Siber Operasyon!
Filistin'e Destek Verdiği Gerekçesiyle Görme Engelli Vatandaşı Tutukladılar!
Gazze'yi Ne Bekliyor? Netanyahu Şaşkın...
Tek Adam Özel Adaylık Sorusuna 'Hayır' Diyemedi!
Sumud Filosu'nda İslam İle Şereflenen İtalyan!
İsrail Kontrol Edemiyorsa Satın Alıyor!
İBB'Ye Yönelik Soruşturmada Bomba İfade!
Sumud Aktivistleri Seslendi! 'İyi ki Türkiye Var!'
Osman Gökçek’ten Mansur Yavaş’a sert tepki: “Aciz başkan, apartman yöneticiliğini bile beceremezsin!”
Aktivistler İstanbul'a vardı! İsrail yasa dışı şekilde alıkoymuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert çıkış! ‘Kendi cürümleri için başkalarını suçlamasın’
Sultanbeyli'de toplu açılış ve temel atma töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Osman Gökçek’ten Mansur Yavaş’a sert tepki! “Muslukları açıyoruz, kapatıyoruz, su yok!”
İspanya F-35 alımını iptal etti! Gözler Türkiye’nin gözbebeği KAAN’da
Ömer Çelik'ten 'Gazze Baroş Planı' mesajı! 'Hamas'ın ortaya koyduğu iradeye uluslararası destek verilmeli'
Ankara’da su kesintisi krizi! 'Beceriksizliğinin sebebini tüm Ankara çekiyor vasıfsızlar'
900 milyon TL'lik vurguna darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu
Katil İsrail'den Gazze Planı hamlesi! İlk aşama için hazırlık talimatı verdiler
Zorunlu kış lastiğinde tarih değişti! Bakan Uraloğlu açıkladı
Meteoroloji Uyardı! Bu Pazar Hava Nasıl?

Meteoroloji Uyardı! Bu Pazar Hava Nasıl?

Dünyanın her yerine 1 saate teslimat! Uzaydan kargo dönemi başlıyor

Dünyanın her yerine 1 saate teslimat! Uzaydan kargo dönemi başlıyor

Aktivistler İstanbul'a vardı! İsrail yasa dışı şekilde alıkoymuştu

Aktivistler İstanbul'a vardı! İsrail yasa dışı şekilde alıkoymuştu

500 Milyar Dolar Servete Ulaştı!

500 Milyar Dolar Servete Ulaştı!

2020'Den Bu Yana İlk Kez!

2020'Den Bu Yana İlk Kez!

XR Başlığı Geliyor!

XR Başlığı Geliyor!