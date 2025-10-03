  • USD: 41,52 - 41,60
  • EURO: 48,72 - 48,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ayşe Barım'ın Hastane Görüntüleri!

Gezi Parkı davasında yargılanan menajer Ayşe Barım, tahliye edilmesinin ardından savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Cezaevinden çıktıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Barım'ın hastane odasındaki son görüntüsü ortaya çıktı.

Ekleme: 3.10.2025 - 09:35 Güncelleme: 3.10.2025 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Gezi Parkı davasında 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan menajer Ayşe Barım, adli kontrol şartıyla tahliye edildikten kısa bir süre sonra sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ancak savcılığın itirazı üzerine İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutuklanmasına karar verdi. Barım'ın hastane odasındaki son görüntülerini CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır paylaştı.

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle çıktığı davada ikinci kez kritik bir karar ile gündeme geldi. 27 Ocak'tan bu yana 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla tutuklu bulunan Barım, geçtiğimiz günlerde adli kontrol ve ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Ancak savcılığın itirazı üzerine karar yeniden değerlendirildi.

Ayşe Barım'ın Hastane Görüntüleri!

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın tahliyeye yönelik itirazını reddederek dosyayı bir üst mahkemeye gönderdi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise itirazı yerinde bularak Barım'ın yeniden tutuklanmasına hükmetti. Barım, cezaevinden çıktıktan sonra yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yeniden verilen tutuklama kararının ardından polis ekiplerinin hastaneye gittiği öğrenildi.

HASTANE ODASINDAKİ SON HALİNİ PAYLAŞTI

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından Ayşe Barım'ın tedavi gördüğü hastane odasındaki son görüntüsü paylaştı.
İstanbul Gazze İçin Yürüdü!
MİT'ten Tarihi Siber Operasyon!
Filistin'e Destek Verdiği Gerekçesiyle Görme Engelli Vatandaşı Tutukladılar!
Gazze'yi Ne Bekliyor? Netanyahu Şaşkın...
Tek Adam Özel Adaylık Sorusuna 'Hayır' Diyemedi!
Sumud Filosu'nda İslam İle Şereflenen İtalyan!
İsrail Kontrol Edemiyorsa Satın Alıyor!
İBB'Ye Yönelik Soruşturmada Bomba İfade!
Sumud Aktivistleri Seslendi! 'İyi ki Türkiye Var!'
Osman Gökçek’ten Mansur Yavaş’a sert tepki: “Aciz başkan, apartman yöneticiliğini bile beceremezsin!”
Aktivistler İstanbul'a vardı! İsrail yasa dışı şekilde alıkoymuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert çıkış! ‘Kendi cürümleri için başkalarını suçlamasın’
Sultanbeyli'de toplu açılış ve temel atma töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Osman Gökçek’ten Mansur Yavaş’a sert tepki! “Muslukları açıyoruz, kapatıyoruz, su yok!”
İspanya F-35 alımını iptal etti! Gözler Türkiye’nin gözbebeği KAAN’da
Ömer Çelik'ten 'Gazze Baroş Planı' mesajı! 'Hamas'ın ortaya koyduğu iradeye uluslararası destek verilmeli'
Ankara’da su kesintisi krizi! 'Beceriksizliğinin sebebini tüm Ankara çekiyor vasıfsızlar'
900 milyon TL'lik vurguna darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu
Katil İsrail'den Gazze Planı hamlesi! İlk aşama için hazırlık talimatı verdiler
Zorunlu kış lastiğinde tarih değişti! Bakan Uraloğlu açıkladı
Meteoroloji Uyardı! Bu Pazar Hava Nasıl?

Meteoroloji Uyardı! Bu Pazar Hava Nasıl?

Dünyanın her yerine 1 saate teslimat! Uzaydan kargo dönemi başlıyor

Dünyanın her yerine 1 saate teslimat! Uzaydan kargo dönemi başlıyor

Aktivistler İstanbul'a vardı! İsrail yasa dışı şekilde alıkoymuştu

Aktivistler İstanbul'a vardı! İsrail yasa dışı şekilde alıkoymuştu

500 Milyar Dolar Servete Ulaştı!

500 Milyar Dolar Servete Ulaştı!

2020'Den Bu Yana İlk Kez!

2020'Den Bu Yana İlk Kez!

XR Başlığı Geliyor!

XR Başlığı Geliyor!