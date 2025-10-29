  • USD: 41,87 - 41,95
Rabia Soytürk Torreira İçin Ne Dedi?

Güzel oyuncu Rabia Soytürk’ün, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini salladı. Soytürk, söylentilere ilk kez yanıt verdi.

Son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından Rabia Soytürk, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminde. 26 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Bir dönem Samet Vuruşan ile mutlu bir ilişki yaşayan Soytürk, kısa süre önce ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Çift, sadece üç hafta önce “İlişkimiz gayet iyi gidiyor” mesajı vermişti. Vuruşan o dönemde, “Bu söylentilerin hepsi asılsız. Biz iki gün önce barıştık, her şey yolunda.” açıklamasında bulunmuştu.

Ancak kısa bir süre sonra ikilinin Instagram'da birbirini takip etmeyi bırakması, ayrılık söylentilerini yeniden alevlendirdi. Bu süreçte, Soytürk'ün Lucas Torreira ile yeni bir ilişkiye başladığı iddiası ortaya atıldı. Daha önce oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşayan Torreira hakkındaki bu söylentiler magazin dünyasında büyük yankı buldu.

Bir gala gecesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rabia Soytürk, iddialara net bir şekilde cevap verdi. Güzel oyuncu, “Öyle bir şey yok arkadaşlar.” diyerek aşk dedikodularını kesin bir dille yalanladı.
