Nagihan Karadere gözyaşları içinde anlattı!

Survivor yarışmasındaki performansıyla hafızalara kazınan Nagihan Karadere, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Ünlü sporcu, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ettiğini ve geçirdiği ciddi operasyonun ardından toparlanma sürecinde olduğunu söyledi.“Bir itirafta bulunmak istiyorum. Sizin desteğiniz çok önemli. Ama üzülerek bir haber vermek istiyorum. Sebebi sağlık. Bir ay önce çok ciddi bir operasyon geçirdim. Daha tam düzelemedim,” diyen Karadere, sağ ve sol ayağı arasında güç farkı oluştuğunu belirtti.Nagihan Karadere geçtiğimiz yıllarda kanserle mücadele etmişti.“Survivor için uygun değilim. Tam topladım derken başka bir sağlık sorunu nüksetti. İlerleyen günlerde doktorum bana sonuçları açıklayacak. Şu durumda zaten canımın derdine düşmüşüm. Ağır sıkıntılar yaşıyorum. Ne olur yalvarırım, bana Survivor demeyin. Survivor’ın s’sini duymak istemiyorum,” sözleriyle içini döktü."BENİM İÇİN DUA EDİN"Survivor’a yıllar boyunca damga vuran Karadere, sözlerini “Benim için şu an Survivor kapandı. İnşallah iyi haberlerle karşınıza çıkacağım,” diyerek tamamladı.Sporcu kimliği ve hırslı yapısıyla tanınan Nagihan Karadere’nin bu açıklaması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hayranları ünlü isme geçmiş olsun mesajları yağdırdı.