  • USD: 41,87 - 41,95
  • EURO: 48,71 - 48,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nagihan Karadere gözyaşları içinde anlattı!

Bir dönemin efsane yarışmacılarından Nagihan Karadere, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Sağlık sorunları nedeniyle Survivor defterini kapattığını açıklayan Karadere, gözyaşları içinde yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Ekleme: 29.10.2025 - 17:07 Güncelleme: 29.10.2025 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Survivor yarışmasındaki performansıyla hafızalara kazınan Nagihan Karadere, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Ünlü sporcu, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ettiğini ve geçirdiği ciddi operasyonun ardından toparlanma sürecinde olduğunu söyledi.

“Bir itirafta bulunmak istiyorum. Sizin desteğiniz çok önemli. Ama üzülerek bir haber vermek istiyorum. Sebebi sağlık. Bir ay önce çok ciddi bir operasyon geçirdim. Daha tam düzelemedim,” diyen Karadere, sağ ve sol ayağı arasında güç farkı oluştuğunu belirtti.

Nagihan Karadere gözyaşları içinde anlattı!

Nagihan Karadere geçtiğimiz yıllarda kanserle mücadele etmişti.

“Survivor için uygun değilim. Tam topladım derken başka bir sağlık sorunu nüksetti. İlerleyen günlerde doktorum bana sonuçları açıklayacak. Şu durumda zaten canımın derdine düşmüşüm. Ağır sıkıntılar yaşıyorum. Ne olur yalvarırım, bana Survivor demeyin. Survivor’ın s’sini duymak istemiyorum,” sözleriyle içini döktü.

Nagihan Karadere gözyaşları içinde anlattı!

"BENİM İÇİN DUA EDİN"

Survivor’a yıllar boyunca damga vuran Karadere, sözlerini “Benim için şu an Survivor kapandı. İnşallah iyi haberlerle karşınıza çıkacağım,” diyerek tamamladı.

Sporcu kimliği ve hırslı yapısıyla tanınan Nagihan Karadere’nin bu açıklaması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hayranları ünlü isme geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

Külliye'de 29 Ekim Özel Programı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın DEM heyetini kabul edecek
Mecliste Tarihi Komisyon!
İstanbul’da Cumhuriyet coşkusu! Yer gök kırmızı beyaz
Gebze’de 7 Katlı Bina Çöktü: Enkaz Altında Aynı Aileden 5 Kişi
Dakikada Bir Kişi Ölüyor!
Ankara susuzluktan kırılıyor! Başkentte vatandaşlar çileden çıktı
TOGG ekim kampanyası için son günler! T10F ve T10X için faizsiz kredi fırsatı
CHP'de yolsuzluk zinciri bitmiyor! Eski Kemer Belediye Başkanı rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı
İsrail basınında Altay paniği! 'Türkler tehlikeli bir tank üretiyor'
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti!
Bakan Uraloğlu açıkladı! 'Avrupa'da bir ilki başardık'
Gazze'de yeni katliam! Netanyahu emri verdi: ateşkes hiçe sayıldı
Ömer Çelik'ten Cumhuriyet Bayramı mesajı! 'Cumhuriyetimiz geleceğe özgüvenle yürümektedir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Mesajı!
Trump Gazze İçin Konuştu!
Balıkesir'deki depremin yaraları sarılıyor! AFAD duyurdu: Afet bölgesine dev ödenek
Katil Netanyahu'dan alçak talimat! 'Derhal saldırın'
Casusluk Dosyasında Flaş Gelişme! Merdan Yanardağ ve “Sır Kadın” Arasında Temas
İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinli 273 gazeteci anısına fidan dikildi
Meteoroloji Uyardı! Sıcaklar Geri Mi Geliyor?

Meteoroloji Uyardı! Sıcaklar Geri Mi Geliyor?

Ehliyetiniz eskiyse dikkat! Son gün cuma

Ehliyetiniz eskiyse dikkat! Son gün cuma

iPhone 20 yepyeni bir deneyim sunacak! Fiziksel tuşlar kalkıyor

iPhone 20 yepyeni bir deneyim sunacak! Fiziksel tuşlar kalkıyor

O Araç Konseptiyle Dikkat Çekti!

O Araç Konseptiyle Dikkat Çekti!

O Platform Etkileşimini Artırıyor!

O Platform Etkileşimini Artırıyor!

Grafik Canavarı Oyunlar!

Grafik Canavarı Oyunlar!