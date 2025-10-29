Mert Demir'i yalnız bırakmadı

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in aşkı sürüyor.Bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Mert Demir ile Serenay Sarıkaya, bu kez kuliste buluştu.Geçtiğimiz gün Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Mert Demir’i izleyenler arasında sevgilisi Serenay Sarıkaya da vardı.Aşklarını kameralar önünde yaşamamaya özen gösteren çift, bu kez yakın arkadaşları senarist Ece Yörenç’in paylaşımıyla dikkat çekti.Yörenç, kulisten Sarıkaya’nın da yer aldığı bir fotoğrafı kırmızı kalp emojisiyle paylaştı.