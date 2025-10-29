  • USD: 41,87 - 41,95
Mert Demir'i yalnız bırakmadı

Serenay Sarıkaya, sevgilisini yalnız bırakmadı. Sarıkaya, sevgilisini Harbiye konseri öncesi kuliste ziyaret etti.

Ekleme: 29.10.2025 - 10:41 Güncelleme: 29.10.2025 - 10:42
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in aşkı sürüyor.

Bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Mert Demir ile Serenay Sarıkaya, bu kez kuliste buluştu.

SEVGİLİSİNİ İZLEMEYE GİTTİ

Geçtiğimiz gün Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Mert Demir’i izleyenler arasında sevgilisi Serenay Sarıkaya da vardı.

YAKIN ARKADAŞLARI PAYLAŞTI

Aşklarını kameralar önünde yaşamamaya özen gösteren çift, bu kez yakın arkadaşları senarist Ece Yörenç’in paylaşımıyla dikkat çekti.

Yörenç, kulisten Sarıkaya’nın da yer aldığı bir fotoğrafı kırmızı kalp emojisiyle paylaştı.

Meteoroloji Uyardı! Sıcaklar Geri Mi Geliyor?

Ehliyetiniz eskiyse dikkat! Son gün cuma

iPhone 20 yepyeni bir deneyim sunacak! Fiziksel tuşlar kalkıyor

O Araç Konseptiyle Dikkat Çekti!

O Platform Etkileşimini Artırıyor!

Grafik Canavarı Oyunlar!