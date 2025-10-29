  • USD: 41,87 - 41,95
Gelininin paylaşımına Derya Tuna'dan yorum

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, mutlu aile pozlarını yayımlamaya devam ediyor. Ünlü fenomenin yeni paylaşımına kayınvalidesi Derya Tuna'dan emoji ile yorum geldi.

Ekleme: 29.10.2025 - 17:20 Güncelleme: 29.10.2025 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu.

Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebek beklediklerini duyuran çiftin oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti.

Gelininin paylaşımına Derya Tuna'dan yorum

İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını almıştı.

Gelininin paylaşımına Derya Tuna'dan yorum

Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

Gelininin paylaşımına Derya Tuna'dan yorum

Kalbinde bir rahatsızlıkla doğan İbrahim Ayel, dünyaya gelmesinin ardından ameliyata alınmıştı. 12 gün hastanede kalan minik bebek, 25 Nisan'da ikinci kez ameliyat olmuştu.

Gelininin paylaşımına Derya Tuna'dan yorum

Yasemin Şefkatli, temmuz ayında 60 yaşına giren kayınvalidesi Derya Tuna'nın doğum gününü; ''İyi ki varsınız. Nice güzel sağlıkla, huzurla, mutlulukla yıllarınız olsun. Sizi seviyoruz babaniş'' sözleriyle kutlamıştı.

Gelininin paylaşımına Derya Tuna'dan yorum

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fenomen, sevimli ikiz oğulları Ayel ve Emir'le birlikte olduğu kareleri paylaştı.

Gelininin paylaşımına Derya Tuna'dan yorum

Takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu fotoğraflara, ikizlerin babaannesi Derya Tuna, kalp ve nazar boncuğu emojisi le yorum yaptı.

