Gelininin paylaşımına Derya Tuna'dan yorum

Türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu.Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebek beklediklerini duyuran çiftin oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti.İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını almıştı.Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.Kalbinde bir rahatsızlıkla doğan İbrahim Ayel, dünyaya gelmesinin ardından ameliyata alınmıştı. 12 gün hastanede kalan minik bebek, 25 Nisan'da ikinci kez ameliyat olmuştu.Yasemin Şefkatli, temmuz ayında 60 yaşına giren kayınvalidesi Derya Tuna'nın doğum gününü; ''İyi ki varsınız. Nice güzel sağlıkla, huzurla, mutlulukla yıllarınız olsun. Sizi seviyoruz babaniş'' sözleriyle kutlamıştı.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fenomen, sevimli ikiz oğulları Ayel ve Emir'le birlikte olduğu kareleri paylaştı.Takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu fotoğraflara, ikizlerin babaannesi Derya Tuna, kalp ve nazar boncuğu emojisi le yorum yaptı.