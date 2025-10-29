Dilan Çiçek Deniz'den yeni kareler

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, aşk hayatı ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.'Medcezir', 'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı', 'Çukur', 'Yarına Tek Bilet' gibi yapımlarda yer alan 30 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Rafael Cemo Çetin'den ayrıldı.Deniz, sürpriz ayrılık sonrası "Çok konuşmaya gerek yok, arkadaşız bitmesi gerekenler bitti. Keyfimiz yerinde." diye konuşmuştu.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden olan Deniz, paylaşımlarına devam ediyor.Deniz, 5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni karelerini sevenlerinin beğenisine sundu.