  • USD: 41,87 - 41,95
  • EURO: 48,71 - 48,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dilan Çiçek Deniz'den yeni kareler

Evlenecekleri beklenen Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin çiftinin ayrılık kararı sevenlerini üzdü. Ünlü oyuncu, sosyal medyadaki kareleriyle ilgi görmeye devam ediyor.

Ekleme: 29.10.2025 - 17:17 Güncelleme: 29.10.2025 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, aşk hayatı ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

'Medcezir', 'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı', 'Çukur', 'Yarına Tek Bilet' gibi yapımlarda yer alan 30 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Rafael Cemo Çetin'den ayrıldı.

Dilan Çiçek Deniz'den yeni kareler

Deniz, sürpriz ayrılık sonrası "Çok konuşmaya gerek yok, arkadaşız bitmesi gerekenler bitti. Keyfimiz yerinde." diye konuşmuştu.

Dilan Çiçek Deniz'den yeni kareler

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden olan Deniz, paylaşımlarına devam ediyor.

Dilan Çiçek Deniz'den yeni kareler

Deniz, 5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni karelerini sevenlerinin beğenisine sundu.

Külliye'de 29 Ekim Özel Programı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın DEM heyetini kabul edecek
Mecliste Tarihi Komisyon!
İstanbul’da Cumhuriyet coşkusu! Yer gök kırmızı beyaz
Gebze’de 7 Katlı Bina Çöktü: Enkaz Altında Aynı Aileden 5 Kişi
Dakikada Bir Kişi Ölüyor!
Ankara susuzluktan kırılıyor! Başkentte vatandaşlar çileden çıktı
TOGG ekim kampanyası için son günler! T10F ve T10X için faizsiz kredi fırsatı
CHP'de yolsuzluk zinciri bitmiyor! Eski Kemer Belediye Başkanı rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı
İsrail basınında Altay paniği! 'Türkler tehlikeli bir tank üretiyor'
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti!
Bakan Uraloğlu açıkladı! 'Avrupa'da bir ilki başardık'
Gazze'de yeni katliam! Netanyahu emri verdi: ateşkes hiçe sayıldı
Ömer Çelik'ten Cumhuriyet Bayramı mesajı! 'Cumhuriyetimiz geleceğe özgüvenle yürümektedir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Mesajı!
Trump Gazze İçin Konuştu!
Balıkesir'deki depremin yaraları sarılıyor! AFAD duyurdu: Afet bölgesine dev ödenek
Katil Netanyahu'dan alçak talimat! 'Derhal saldırın'
Casusluk Dosyasında Flaş Gelişme! Merdan Yanardağ ve “Sır Kadın” Arasında Temas
İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinli 273 gazeteci anısına fidan dikildi
Meteoroloji Uyardı! Sıcaklar Geri Mi Geliyor?

Meteoroloji Uyardı! Sıcaklar Geri Mi Geliyor?

Ehliyetiniz eskiyse dikkat! Son gün cuma

Ehliyetiniz eskiyse dikkat! Son gün cuma

iPhone 20 yepyeni bir deneyim sunacak! Fiziksel tuşlar kalkıyor

iPhone 20 yepyeni bir deneyim sunacak! Fiziksel tuşlar kalkıyor

O Araç Konseptiyle Dikkat Çekti!

O Araç Konseptiyle Dikkat Çekti!

O Platform Etkileşimini Artırıyor!

O Platform Etkileşimini Artırıyor!

Grafik Canavarı Oyunlar!

Grafik Canavarı Oyunlar!