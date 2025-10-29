Çiçeği burnunda anne Ece Çelik paylaştı!

'Kuruluş Osman', 'Senden Daha Güzel', 'Hudutsuz Sevda' gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Burak Çelik ve kız arkadaşı Ece Bayrak 26 Aralık 2024'te dünyaevine girmişti.Best Model yarışmasında elde ettiği birinciliğin ardından oyunculuğa başlayan Burak Çelik, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.Burak Çelik, Karadağ'daki nikah sonrası güzel haberi Instagram hesabından 'Mutlu son' notuyla paylaşmıştı.Oyuncu, sevenlerine müjdeli haberi vererek baba olacağını duyurmuştu. Burak Çelik ve Ece Bayrak çifti, 8 Ağustos'ta bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuşmuştu.Oyuncu, doğum sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Hayatımın en güzel günü! Hoş geldin oğlum'' ifadelerini kullanmıştı.Oyuncunun eşi Ece Çelik, minik oğlu Kaan Aslan'ın son halini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.