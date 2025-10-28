Volkan Demirel 44 yaşında!

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile evlenen, Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı.Üçüncü çocuklarına kavuşan mutlu çift, bebeklerine Yasmin adını vermişti.Üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Zeynep Sever Demirel, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.Zeynep Sever, 44 yaşına giren eşi Volkan Demirel’in doğum gününü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.Sever, yaş günü kutlama mesajına; "İyi ki doğdun taze söğüt dalım, seni çok seviyoruz." notunu düştü. Takipçilerinden 'tebrikler' ve 'mutluluklar' yorumları geldi.