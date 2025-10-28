  • USD: 41,87 - 41,95
  • EURO: 48,71 - 48,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Volkan Demirel 44 yaşında!

Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çiftinin mutlu evliliği devam ediyor. Sever, eşinin 44'üncü yaş gününü sosyal medyadan paylaştığı karelerle kutladı.

Ekleme: 28.10.2025 - 17:20 Güncelleme: 28.10.2025 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile evlenen, Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı.

Volkan Demirel 44 yaşında!

Üçüncü çocuklarına kavuşan mutlu çift, bebeklerine Yasmin adını vermişti.

Volkan Demirel 44 yaşında!

Üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Zeynep Sever Demirel, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Volkan Demirel 44 yaşında!

Zeynep Sever, 44 yaşına giren eşi Volkan Demirel’in doğum gününü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Volkan Demirel 44 yaşında!

Sever, yaş günü kutlama mesajına; "İyi ki doğdun taze söğüt dalım, seni çok seviyoruz." notunu düştü. Takipçilerinden 'tebrikler' ve 'mutluluklar' yorumları geldi.

Casusluk Dosyasında Flaş Gelişme! Merdan Yanardağ ve “Sır Kadın” Arasında Temas
İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinli 273 gazeteci anısına fidan dikildi
Savunmada hedef tam bağımsızlık! TSK
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan törene limuzin TOGG'la geldi
Başsavcılık harekete geçti! Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme
CHP'li Belediyelerde Su Yok Konser Var!
Casusluk Soruşturmasında Derin Bağlantı: Hüseyin Gün’ün ‘tanımıyorum’ Dediği Aytaç Ocaklı ile Ortaklığı Ortaya Çıktı
Bahçeli: Terör bitince bahar havası gelecek
Soylu’dan CHP’ye Yanıt: “Kendinizi Savunmak İçin Beni Referans Göstereceğinizi Hiç Düşünmezdim”
Bakan Bolat müjdeyi verdi! Türkiye-Ürdün ekonomik iş birliğinde yeni dönem başlıyor
Cumhuriyet’in 102. Yılı Kutlamaları İçin İstanbul’da Bazı Yollar Kapanacak
Özgür Özel'den Manasız Çıkış!
Bakan Uraloğlu duyurdu! Türkiye'nin 14’üncü hava kampüsü Sivas’ta açılıyor
Bakan Yerlikaya son gelişmeleri paylaştı! “Hasar tespit çalışmaları başladı”
Trump Protokol'de Şaşırttı!
Bakan Tekin: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Posterinin Okullarda Yer Alması Anayasal Bir Zorunluluk
Yusuf Tekin duyurdu! İşte MEB'in ara tatil kararı
İsrail küresel düzeni yıkıyor! Birleşmiş Milletler'i hiçe sayıyor
Türkiye'nin Eurofighter Hamlesi İsrail'i Ve Yunan'ı Korkuttu!
Analiz kılıfıyla casusluk faaliyeti! Soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Instagram'dan 'Reels' için kritik adım! İzleme geçmişi özelliği hayata geçti

Instagram'dan 'Reels' için kritik adım! İzleme geçmişi özelliği hayata geçti

O Dev Elektronik Dönüşüme Devam Ediyor!

O Dev Elektronik Dönüşüme Devam Ediyor!

Apple'dan Pil Sorununa Çözüm!

Apple'dan Pil Sorununa Çözüm!

Kripto Borsasına 200 Milyar Dolar!

Kripto Borsasına 200 Milyar Dolar!

Eski Ehliyet İçin Son Tarıh!

Eski Ehliyet İçin Son Tarıh!

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı