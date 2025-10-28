Uzak Şehir son bölümde Alya'nın kalbi durdu. Cihan ameliyathanede bu ana şahit oldu ve yıkıldı. Ozan Akbaba rolüne o kadar iyi oynadı ki sosyal medya uygulaması X'te de oyunculuğuna övgüler yağdı. Öte yandan Uzak Şehir Alya öldü mü? merak edildi.