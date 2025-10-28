  • USD: 41,87 - 41,95
Pamir bebeğin son halini paylaştı!

Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran fenomen Sahra Işık Aybirdi, anne olmanın sevincini doyasıya yaşıyor. Fit haliyle dikkat çeken Aybirdi, bebeği Pamir'in son halini paylaştı.

Fenomen Sahra Işık ve İdris Aybirdi 2019 yılında evlenmişti. Çift, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada bebek beklediklerini açıklamıştı.

Eşiyle birlikte Fransa'nın başkenti Paris'e giden Işık, Eyfel Kulesi'nin önünde bebeğinin cinsiyetini öğrenmişti. Çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti.

Sahra Işık, doğum sancılarının başlaması üzerine hastaneye yatmıştı. Işık, doğum öncesi duygularını Instagram'dan aktarmıştı.

Pamir bebeğin son halini paylaştı!

Hastane odasındaki bir karesini yayımlayan Işık, ''Bu acının tarifi cidden yok. Ama hayatımda ilk kez çektiğim acının sonunda mutluluk gözyaşları dökeceğimi biliyorum. Sağlıkla gel aşkım oğlum. Allah'ım bana güç ver. Bana sabır ver. Acımı azalt. Sağlıkla kavuşayım yavruma'' ifadelerini kullanmıştı.

Sahra Işık ve eşi iş insanı İdris Aybirdi, merakla bekledikleri ilk bebeklerine 12 Haziran 2025 günü kavuşmuştu.

Pamir bebeğin son halini paylaştı!

Doğum sonrası fazla kilolarından kısa sürede kurtulan fenomen, fit haliyle dikkat çekti.

Pamir bebeğin son halini paylaştı!

Sahra Aybirdi, minik bebeğin Pamir'in yeni fotoğraflarını ''Ağzını burnunu yerim. Seni çok seviyorum. Dünyanın en tatlı bebeği'' notuyla paylaştı.

Instagram'dan 'Reels' için kritik adım! İzleme geçmişi özelliği hayata geçti

O Dev Elektronik Dönüşüme Devam Ediyor!

Apple'dan Pil Sorununa Çözüm!

Kripto Borsasına 200 Milyar Dolar!

Eski Ehliyet İçin Son Tarıh!

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı

