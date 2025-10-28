  • USD: 41,87 - 41,95
Kızının doğum gününü Instagram'dan kutladı

Sunucu yapımcı Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa Ilıcalı 12 yaşına girdi. Ilıcalı, Instagram hesabından kızının doğum gününü kutladı.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 2013 yılında dünyaya gelen kızlarına Melisa adını vermişti. Melisa, 12 yaşına girdi. Ilıcalı, kızı Melisa'nın doğum günüyle ilgili paylaşım yaptı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan kızı Melisa'nın yeni yaşını kutladı.

Acun Ilıcalı, 13 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ''Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Hep böyle pozitif, hep mutlu ol. Artık galiba doğum gününde ne oyuncak alalım günleri geride kaldı'' ifadelerini kullandı.

12 yaşına giren Melisa'ya tebrik mesajları yağdı. Doğum günü yemeğinde Melisa'yı, ablaları da yalnız bırakmadı.

Acun Ilıcalı'nın Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa isimlerinde dört kızı, Begüm adında da bir de torunu bulunuyor.
Instagram'dan 'Reels' için kritik adım! İzleme geçmişi özelliği hayata geçti

O Dev Elektronik Dönüşüme Devam Ediyor!

Apple'dan Pil Sorununa Çözüm!

Kripto Borsasına 200 Milyar Dolar!

Eski Ehliyet İçin Son Tarıh!

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı

