Kızının doğum gününü Instagram'dan kutladı

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 2013 yılında dünyaya gelen kızlarına Melisa adını vermişti. Melisa, 12 yaşına girdi. Ilıcalı, kızı Melisa'nın doğum günüyle ilgili paylaşım yaptı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan kızı Melisa'nın yeni yaşını kutladı.Acun Ilıcalı, 13 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ''Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Hep böyle pozitif, hep mutlu ol. Artık galiba doğum gününde ne oyuncak alalım günleri geride kaldı'' ifadelerini kullandı.12 yaşına giren Melisa'ya tebrik mesajları yağdı. Doğum günü yemeğinde Melisa'yı, ablaları da yalnız bırakmadı.Acun Ilıcalı'nın Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa isimlerinde dört kızı, Begüm adında da bir de torunu bulunuyor.