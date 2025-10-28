  • USD: 41,87 - 41,95
  • EURO: 48,71 - 48,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çağatay Ulusoy'a sevgilisinden destek!

Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu'nun yeni filmi Uykucu'nun galası gerçekleşti. Aslıhan Malbora da bir süredir aşk yaşadığı Ulusoy'u gecede yalnız bırakmadı. Ardından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Ekleme: 28.10.2025 - 17:23 Güncelleme: 28.10.2025 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu'nun paylaştığı Uykucu filminin galası dün akşam İstanbul'da gerçekleşti. Birçok ünlü ismin akın ettiği gecede Aslıhan Malbora da sevgilisini yalnız bırakmadı.

SEVGİLİSİNDEN DESTEK

30 yaşındaki Aslıhan Malbora, sevgilisine galadan kalp emojisiyle paylaştığı bir kareyle destek verdi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Malbora'nın paylaşımı büyük ilgi gördü.

Çağatay Ulusoy'a sevgilisinden destek!

İKİ YARALI RUHUN HİKAYESİ

Film, ölümcül bir oyunda yolları kesişen iki yaralı ruhun hikayesini anlatıyor. Ferman (Çağatay Ulusoy) ve Saye (Elçin Sangu)’nun birbirlerine duydukları tehlikeli yakınlaşmayla birlikte hem hayatta kalmaya hem de geçmişlerinin karanlığıyla yüzleşmeye çalıştıkları “Uykucu”, aksiyonla psikolojik gerilimi ustaca harmanlayan hikayesiyle dikkat çekiyor. İstanbul’u mekân edinen yapım, Beyoğlu’na içerden bir bakış da sunarak izleyiciye derinlikli bir İstanbul izleme imkânı veriyor.
Casusluk Dosyasında Flaş Gelişme! Merdan Yanardağ ve “Sır Kadın” Arasında Temas
İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinli 273 gazeteci anısına fidan dikildi
Savunmada hedef tam bağımsızlık! TSK
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan törene limuzin TOGG'la geldi
Başsavcılık harekete geçti! Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme
CHP'li Belediyelerde Su Yok Konser Var!
Casusluk Soruşturmasında Derin Bağlantı: Hüseyin Gün’ün ‘tanımıyorum’ Dediği Aytaç Ocaklı ile Ortaklığı Ortaya Çıktı
Bahçeli: Terör bitince bahar havası gelecek
Soylu’dan CHP’ye Yanıt: “Kendinizi Savunmak İçin Beni Referans Göstereceğinizi Hiç Düşünmezdim”
Bakan Bolat müjdeyi verdi! Türkiye-Ürdün ekonomik iş birliğinde yeni dönem başlıyor
Cumhuriyet’in 102. Yılı Kutlamaları İçin İstanbul’da Bazı Yollar Kapanacak
Özgür Özel'den Manasız Çıkış!
Bakan Uraloğlu duyurdu! Türkiye'nin 14’üncü hava kampüsü Sivas’ta açılıyor
Bakan Yerlikaya son gelişmeleri paylaştı! “Hasar tespit çalışmaları başladı”
Trump Protokol'de Şaşırttı!
Bakan Tekin: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Posterinin Okullarda Yer Alması Anayasal Bir Zorunluluk
Yusuf Tekin duyurdu! İşte MEB'in ara tatil kararı
İsrail küresel düzeni yıkıyor! Birleşmiş Milletler'i hiçe sayıyor
Türkiye'nin Eurofighter Hamlesi İsrail'i Ve Yunan'ı Korkuttu!
Analiz kılıfıyla casusluk faaliyeti! Soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Instagram'dan 'Reels' için kritik adım! İzleme geçmişi özelliği hayata geçti

Instagram'dan 'Reels' için kritik adım! İzleme geçmişi özelliği hayata geçti

O Dev Elektronik Dönüşüme Devam Ediyor!

O Dev Elektronik Dönüşüme Devam Ediyor!

Apple'dan Pil Sorununa Çözüm!

Apple'dan Pil Sorununa Çözüm!

Kripto Borsasına 200 Milyar Dolar!

Kripto Borsasına 200 Milyar Dolar!

Eski Ehliyet İçin Son Tarıh!

Eski Ehliyet İçin Son Tarıh!

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı