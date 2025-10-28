Çağatay Ulusoy'a sevgilisinden destek!

Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu'nun paylaştığı Uykucu filminin galası dün akşam İstanbul'da gerçekleşti. Birçok ünlü ismin akın ettiği gecede Aslıhan Malbora da sevgilisini yalnız bırakmadı.SEVGİLİSİNDEN DESTEK30 yaşındaki Aslıhan Malbora, sevgilisine galadan kalp emojisiyle paylaştığı bir kareyle destek verdi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Malbora'nın paylaşımı büyük ilgi gördü.İKİ YARALI RUHUN HİKAYESİFilm, ölümcül bir oyunda yolları kesişen iki yaralı ruhun hikayesini anlatıyor. Ferman (Çağatay Ulusoy) ve Saye (Elçin Sangu)’nun birbirlerine duydukları tehlikeli yakınlaşmayla birlikte hem hayatta kalmaya hem de geçmişlerinin karanlığıyla yüzleşmeye çalıştıkları “Uykucu”, aksiyonla psikolojik gerilimi ustaca harmanlayan hikayesiyle dikkat çekiyor. İstanbul’u mekân edinen yapım, Beyoğlu’na içerden bir bakış da sunarak izleyiciye derinlikli bir İstanbul izleme imkânı veriyor.