Çağatay Ulusoy'a Deprem Şoku!

Elçin Sangu ve Çağatay Ulusoy Uykucu filmi galasında boy gösterdi. Gala sırasında Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. Çağatay Ulusoy tepkisiyle dikkat çekti.

Ekleme: 28.10.2025 - 09:04 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Can Ulkay'ın yönettiği ve başrollerini Çağatay Ulusoy, Elçin Sangu ile Barış Falay'ın paylaştığı 'Uykucu' filminin galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Galada film ekibi hazır bulunurken pek çok ünlü isim de dikkat çekti. Çağatay Ulusoy gecenin yıldızlarından biriydi. 'Oyunculuk kutsal mı değil mi?' polemiğine dair 'Biz zanaatkarız. Ben o kadarda kutsal bir şey yaptığımı düşünmüyorum.' diyen yakışıklı oyuncu filmi izledikten sonra salondan çıkmaya yakın Balıkesir merkezli depremi öğrendi.

Salondan çıkarken deprem olduğunu duyan Çağatay Ulusoy şaşkınlık yaşadı. Ulusoy "Deprem olmuş ya" diyerek salondan korumaları eşliğinde hızlıca ayrıldı.

BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM

27 Ekim 2025 akşamı İstanbul'da da hissedilen Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki deprem panik yarattı.

Instagram'dan 'Reels' için kritik adım! İzleme geçmişi özelliği hayata geçti

O Dev Elektronik Dönüşüme Devam Ediyor!

Apple'dan Pil Sorununa Çözüm!

Kripto Borsasına 200 Milyar Dolar!

Eski Ehliyet İçin Son Tarıh!

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı

