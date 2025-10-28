  • USD: 41,87 - 41,95
Bebeğinin cinsiyetini açıkladı

6 ay önce ikinci kez anne olan Jennifer Lawrence, bebeğinin cinsiyetini sonunda söyledi.

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, sanat galerisi direktörü Cooke Maroney ile 2019 yılında evlendi.

2022 Şubat ayında ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, oğullarına Cy adını verdi.

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Lawrence, yaklaşık 6 ay önce ikinci kez anne oldu. Ünlü oyuncu, The New Yorker'a verdiği röportajda bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Bir oğlu daha olduğunu belirten Jennifer Lawrence, doğum sonrası kaygıyla mücadele ettiğini anlattı.

"İkinci çocuğumda doğum sonrası dönemim daha kötü geçti" diyen ünlü oyuncu, "Uyuduğu her an öldüğünü sanıyordum. Hayatını, beni veya ailesini sevmediği için ağladığını sanıyordum. Her şeyi yanlış yaptığımı ve çocuklarımın hayatını mahvedeceğimi düşünüyordum" açıklamasında bulundu.

Instagram'dan 'Reels' için kritik adım! İzleme geçmişi özelliği hayata geçti

O Dev Elektronik Dönüşüme Devam Ediyor!

Apple'dan Pil Sorununa Çözüm!

Kripto Borsasına 200 Milyar Dolar!

Eski Ehliyet İçin Son Tarıh!

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı

