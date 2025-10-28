Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, sanat galerisi direktörü Cooke Maroney ile 2019 yılında evlendi.2022 Şubat ayında ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, oğullarına Cy adını verdi.Lawrence, yaklaşık 6 ay önce ikinci kez anne oldu. Ünlü oyuncu, The New Yorker'a verdiği röportajda bebeğinin cinsiyetini açıkladı.Bir oğlu daha olduğunu belirten Jennifer Lawrence, doğum sonrası kaygıyla mücadele ettiğini anlattı."İkinci çocuğumda doğum sonrası dönemim daha kötü geçti" diyen ünlü oyuncu, "Uyuduğu her an öldüğünü sanıyordum. Hayatını, beni veya ailesini sevmediği için ağladığını sanıyordum. Her şeyi yanlış yaptığımı ve çocuklarımın hayatını mahvedeceğimi düşünüyordum" açıklamasında bulundu.