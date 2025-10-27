  • USD: 41,87 - 41,95
Sinem Kobal'dan aile paylaşımı!

Oyuncu Sinem Kobal ve meslektaşı eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun mutlu evliliği devam ediyor. Ünlü isim, yeni aile pozlarını Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.

Ekleme: 27.10.2025 - 17:15 Güncelleme: 27.10.2025 - 17:17
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, uzun süredir aşk yaşadığı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında mutluluğa evet diyerek dünyaevine girdi.

2020 yılında Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına almanın sevincini yaşayan oyuncu Kobal, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sinem Kobal'dan aile paylaşımı!

'Dadı' ve 'Selena' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran 38 yaşındaki Kobal, mutlu aile pozlarını sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Sinem Kobal'dan aile paylaşımı!

Kobal, 6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından, kızı Lalin'in yaş günü partisinden kareleri peş peşe paylaştı.

Sinem Kobal'dan aile paylaşımı!

Oyuncunun, yeni karelerine takipçilerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni yağdı. Kobal, kural bozmayarak kızlarının yüzünü yine saklamayı tercih etti.

Instagram'dan 'Reels' için kritik adım! İzleme geçmişi özelliği hayata geçti

O Dev Elektronik Dönüşüme Devam Ediyor!

Apple'dan Pil Sorununa Çözüm!

Kripto Borsasına 200 Milyar Dolar!

Eski Ehliyet İçin Son Tarıh!

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı

