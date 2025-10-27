Sinem Kobal'dan aile paylaşımı!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, uzun süredir aşk yaşadığı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında mutluluğa evet diyerek dünyaevine girdi.2020 yılında Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına almanın sevincini yaşayan oyuncu Kobal, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.'Dadı' ve 'Selena' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran 38 yaşındaki Kobal, mutlu aile pozlarını sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.Kobal, 6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından, kızı Lalin'in yaş günü partisinden kareleri peş peşe paylaştı.Oyuncunun, yeni karelerine takipçilerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni yağdı. Kobal, kural bozmayarak kızlarının yüzünü yine saklamayı tercih etti.