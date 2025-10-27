Reynmen'den Olay Akraba Yorumu!

Şarkıcı ‘Reynmen' olarak bilinen Yusuf Aktaş, 2024 yılında psikolog Emire Cansu Kurtaran ile İtalya'da evlenmişti.Ünlü çift daha sonra aile içinde yaşanan sorunlar nedeniyle pek çok kez gündem oldu.Annesi ve eşinin arasında yaşanan gerilimle adından söz ettiren ünlü isim, bu defa katıldığı bir programda yaptığı 'düğün' yorumuyla dikkat çekti.'Düğüne akrabalarını davet ettin mi?' sorusunu yanıtlayan Reynmen 'Düğün dediğin şey ben ve eşimle alakalı bir şey, akrabalar gelmesin. Akrabalarımı davet etmek aklıma bile gelmedi. Biz düğünde onların istediği gibi bir düğün yapmamışızdır laf olur, ben karımla öpüşecek olurum laf olur, ben sizi eğlendirmeye yapmadım ki düğünü, ben varım eşim var. Ben sizi çağıracağım diye yaşatacağınız stresle ben niye en güzel günümden veriyorum.' ifadelerini kullandı.Reynmen'in bu yorumu sosyal medyayı ikiye böldü.