Ozan Güven 5 yıllık sessizliğini bozdu!

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada cezası onanan Ozan Güven, sessizliğini bozdu. Güven'in açıklamalarının ardından Bulutsuz'dan paylaşım geldi.

Ekleme: 27.10.2025 - 17:10 Güncelleme: 27.10.2025 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u 13 Haziran 2020 yılında darbettiği iddiasıyla birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları dava 6 Haziran’da İstanbul Adalet Sarayı 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanmıştı.

Mahkeme, Ozan Güven'in 'Cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Hakaret' suçlarından beraatine, 'Kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yargılamayı yapan mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulmadığını delillerde ve işlemlerde de herhangi bir eksiklik olmadığını belirtti.

Basın toplantısı düzenleyen oyuncu, “Kadına şiddet konusu magazinleştirilemeyecek kadar hassas bir konu. Hanımefendinin (Bulutsuz) iddia ettiği hiçbir şeyi yapmadım. Şiddet objesi gibi birisinin başına bir şey gelse benim fotoğrafım kullanılıyor. Altı davanın beşinden beraat ettim. Elinden almaya çalıştığım abajur silah sayıldığı için ceza alıyorum. Gerçekten şiddete maruz kalan kadınların hakkı yeniyor” dedi.

Ozan Güven'in açıklamalarının ardından eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bulutsuz; mesajında "Mükemmel bir zamanlama ile 24 saatlik bir kaçışla ses terapisine gitmiştim. Telefonum kapalıyken çok fazla mesaj atan ve arayan olmuş. İyi niyet ve samimiyetle merak eden tanıdığım tanımadığım herkese teşekkürler. Ben çok iyiyim, güçlüyüm, huzurluyum, yanımda olduğunuzu biliyor ve hissediyorum. Yalnız değilim / değiliz" ifadelerini kullandı.

