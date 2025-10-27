  • USD: 41,87 - 41,95
Kadir İnanır Aylar Sonra Görüntülendi!

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, geçirdiği inme sonrası aylar süren tedavi sürecinin ardından ilk kez görüntülendi. Uzun bir aradan sonra objektiflere yansıyan usta oyuncunun gülümseyen ve keyifli hali dikkat çekti. Fizik tedavi sürecine devam eden İnanır'ın moralli görünümü sevenlerini sevindirdi.

Ekleme: 27.10.2025 - 08:46 Güncelleme: 27.10.2025 - 08:48 / Editör: Ozge Selin
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır (76), mart ayında geçirdiği inme nedeniyle bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakımda dört ay süren tedavisinin ardından sağlık durumu istikrarlı hale gelen sanatçı, daha sonra normal servise alınarak taburcu edilmişti.

UZUN SÜRELİ FİZİK TEDAVİ SÜRECİ

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yaklaşık beş aydır fizik tedavi gören İnanır, vücudunun hareket kabiliyetini yeniden kazanmak için yoğun bir program uyguluyor. Tedavi sürecinde gösterdiği kararlılık ve güçlü duruş, hem yakın çevresinden hem de sevenlerinden büyük takdir topluyor.

AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Son olarak dört ay önce fizik tedavi merkezinde görüntülenen Kadir İnanır, son haliyle yeniden objektiflere yansıdı. Türk sinemasının efsane ismi, geçtiğimiz günlerde bir balıkçıda keyifli anlar yaşarken kameralara takıldı. Yüzünün güldüğü görülen sanatçının, dört ay öncesine göre ekstra kilo kaybı yaşamadığı dikkat çekti.

MORALİ YERİNDE, SEVENLERİ RAHATLADI

Yeşilçam'ın jönü olarak hafızalara kazınan İnanır'ın neşeli hali, uzun süredir sağlık durumunu merak eden sevenlerini sevindirdi. Usta sanatçının tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği ve moralinin yerinde olduğu öğrenildi.

Instagram'dan 'Reels' için kritik adım! İzleme geçmişi özelliği hayata geçti

O Dev Elektronik Dönüşüme Devam Ediyor!

Apple'dan Pil Sorununa Çözüm!

Kripto Borsasına 200 Milyar Dolar!

Eski Ehliyet İçin Son Tarıh!

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı

