İstanbul'u terk etti

İstanbul'dan ve oyunculuktan sıkılan 'Çakallarla Dans' filminin 'Köfte Necmi'si Timur Acar, kendine ve ailesine yeni bir hayat kurdu.Acar, Bursa’nın İznik ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde bin 800 metrekare zeytinlik satın aldı.İlk hasadını yapmaya başlayan ünlü oyuncu, o anları "Kimse görmeden" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.Ünlü oyuncunun topladığı zeytinleri kahvaltılık ve yağ yapacağı öğrenildi.