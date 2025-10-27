Hande Erçel'in İngilizcesine eleştiri yağdı!

Oyuncu Hande Erçel, kariyeri ve aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü isim, son olarak İngilizce konuşmasıyla adından söz ettirdi. Güzel oyuncunun aksanına eleştiri yağarken, Pınar Altuğ Erçel'e destek verdi.

Sevgilisi Hakan Sabancı'nın sürpriz bir şekilde ayrılan güzel oyuncu Hande Erçel, magazin manşetlerini süslemeye devam ediyor.



Ayrılık sonrası ilk defa İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Erçel, muhabirlerin sorularına karşılık; "Bu konuda konuşmayacağım, teşekkür ederim. Konuşmak istemiyorum, bir daha söylüyorum konuşmayacağım." yanıtını vermişti.



İNGİLİZCE KONUŞMASI OLAY OLDU



Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Erçel, katıldığı bir davette İngilizce konuşmasıyla bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.



ELEŞTİRİ GELİNCE DESTEK VERDİ



Konuşmasına ve aksanına eleştiri yağan oyuncuya meslektaşı Pınar Altuğ'dan destek geldi.



Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Altuğ, Erçel'e gelen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:



'Hem çok güzel, hem başarılı, hem de çalışkan. Çok güzel işlere imza atıyor ama nedense her yaptığına zorbalayacak bir şey bulunuyor. Hadi beğeni göreceği ama insanın İngilizcesinin aksanını eleştirmek? Biraz herkes kendine mi baksa?'



