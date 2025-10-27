Cansu Dere’nin tatil adresi belli oldu!

En son 'Sadakatsiz' dizisinde 'Asya Yılmaz' karakterine hayat veren Cansu Dere, uzun zamandır ekranlarda yok.BAŞKA ÜLKEDE45 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Sık sık tatile giden oyuncunun, hangi ülkeye gittiği ortaya çıktı.BREZİLYA'DACansu Dere'nin, meslektaşlarının tercih ettiği Avrupa yerine Brezilya'ya gittiği görüldü.Brezilya'nın en büyük şehri Sao Paulo'ya giden Dere, yeni karelerini peş peşe Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.