Cansu Dere Brezilya'da

En son 'Sadakatsiz' dizisinde 'Asya Yılmaz' karakterine hayat veren Cansu Dere, uzun zamandır ekranlarda yok.45 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Sık sık tatile giden oyuncunun, hangi ülkeye gittiği ortaya çıktı.Cansu Dere'nin, meslektaşlarının tercih ettiği Avrupa yerine Brezilya'ya gittiği görüldü.Brezilya'nın en büyük şehri Sao Paulo'ya giden Dere, yeni karelerini peş peşe Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.