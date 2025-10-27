Boğaç Aksoy Nişanlandı!

Boğaç Aksoy, evlilik yolunda ilk adımı attı. Bir süredir aşk yaşadığı ve henüz ismini açıklamayı tercih etmediği sevgilisiyle nişanlandı.Aile arasında sade bir törenle yüzüklerini takan Boğaç Aksoy, mutlu güne ait fotoğrafları paylaştı.Boğaç Aksoy, nişanlısına; 'Bizim masalımız sonsuzluk üzerine.... Ailem büyüdü. İyi ki sen...' sözleriyle seslendi.