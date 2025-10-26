  • USD: 41,87 - 41,95
Hailey Bieber'dan Estetik Açıklaması!

Ünlü model ve girişimci Hailey Bieber, estetik işlemlerle ilgili merak edilenleri samimiyetle anlattı. Yüzüne botoks yaptırmadığını söyleyen Bieber, doğal görünümünü koruma kararı aldığını açıkladı.

Ekleme: 26.10.2025 - 10:56 Güncelleme: 26.10.2025 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü model Hailey Bieber, yüzüne yaptırdığı estetik işlemlerle ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu. 28 yaşındaki model, Owen Thiele'nin In Your Dreams adlı podcast programına konuk oldu ve güzellik rutininden estetik tercihine kadar pek çok konuda içten açıklamalarda bulundu.

Bieber, “Çenemdeki kas sıkışması (TMJ) nedeniyle oraya botoks yaptırdım ama yüzümün hiçbir yerine botoks yaptırmadım. 30 yaşıma kadar botoks yaptırmamaya kendime söz verdim. O yaşa geldiğimde istersem o zaman düşünürüm,” dedi.

Rhode markasının kurucusu olan model, annesi Kennya Baldwin'in doğal güzelliğinden ilham aldığını da dile getirdi: “Annem cildine hiçbir şey yaptırmaz ama hâlâ inanılmaz görünüyor.”

Hailey, ayrıca bazı işlemleri çok sevdiğini belirterek “PRP'yi (Platelet Rich Plasma) çok seviyorum. Koldan alınan kanın ayrıştırılıp mikroneedling ile uygulanması işlemi bana çok iyi geliyor,” ifadelerini kullandı.

Model, kan bazlı bir başka yöntem olan PRF (Platelet Rich Fibrin) enjeksiyonlarını da düzenli olarak yaptırdığını anlattı: “Kanın ısıtılıp soğutulmasıyla jel kıvamına getiriliyor ve daha sonra enjekte ediliyor. Bunu gülme çizgilerime ve göz altıma uygulattım. Kendi kanım olduğu için güvenle yaptırıyorum.”

Hailey Bieber, yılda birkaç kez PRF işlemi yaptırdığını ve zaman zaman hafif lazer uygulamaları da denediğini söyledi. Ancak genel olarak, yüzüne müdahale etmek yerine doğal cilt bakımına odaklandığını vurguladı.


Instagram'dan 'Reels' için kritik adım! İzleme geçmişi özelliği hayata geçti

O Dev Elektronik Dönüşüme Devam Ediyor!

Apple'dan Pil Sorununa Çözüm!

Kripto Borsasına 200 Milyar Dolar!

Eski Ehliyet İçin Son Tarıh!

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı

