Fatih Ürek İle İlgili Korkutan İddia!

İstanbul'da evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcı Fatih Ürek ile ilgili ortaya atılan bir iddia sevenlerini korkuttu. İddiaya göre; durumu kötü olan ve değerleri düşen Ürek'in yakınları hastaneye çağırılmaya başlandı. Haberin ardından sanatçı dostları hastaneye akın etti. Alişan'ın hastane çıkışı üzgün hali dikkat çekti.

İstanbul'da evinde kalp krizi geçiren ve 20 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen Fatih Ürek 15 Ekim'den bu yana kaldırıldığı hastanede tedavi görüyor. Yoğun bakımda günlerdir uyutulan sanatçıyla ilgili korkutan bir iddia ortaya atıldı.59 yaşındaki şarkıcı hakkında sosyal medyada ortaya atılan bir iddia sevenlerini korkuttu. İddiaya göre; Fatih Ürek'in durumu kötüye gittiği ve değerleri düştüğü için yakınları hastaneye çağırılmaya başlandı. Haber sonrası Alişan, Demet Akalın, Feyyaz Şerifoğlu, Hakan Akkaya gibi ünlü isimlerin hastaneye ziyarete gittikleri görüldü.Fatih Ürek 15 Ekim'den bu yana hastanede tedavi görüyor.Fatih Ürek'in durumunun kötüye gittiği ve değerlerinin düştüğü iddia edildi.Alişan, Demet Akalın, Feyyaz Şerifoğlu ve Hakan Akkaya hastaneye ziyarete gitti.Feyyaz Şerifoğlu Fatih Ürek'in sağlık durumunda bir gelişme olmadığını söyledi.Hakan Akkaya Fatih Ürek'in durumunun stabil olduğunu belirtti.