Akın Akınözü'nün Acı Kaybı!

'Veliaht'ın başrol oyuncusu Akın Akınözü, geçtiğimiz yıl annesini kaybetmişti. Annesinin kaybından sonra zor günler geçiren başarılı oyuncu sık sık paylaşım yaparak dikkat çekiyordu.Ünlü oyuncu bir acı haber daha aldı. Akın Akınözü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu kez dayısı Emre Kerem Arın'ın vefat ettiğini duyurdu.Akın Akınözü paylaşımında; 'Anacığıma benden selam söyle dayıcığım' ifadelerini kullandı.Akın Akınözü ayrıca, cenaze bilgilerini de takipçileriyle paylaştı. Yapılan paylaşımda; 'Sevgili Dayım Emre Kerem Arın'ın cenazesi, 26 Ekim Pazar günü öğle namazını müteakip Üsküdar Şakirin Camii'nden kaldırılacak, 27 Ekim Pazartesi günü Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecektir.' ifadesi yer aldı.